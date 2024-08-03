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Олимпиада-2024, день восьмой — расписание украинцев, являющихся фаворитами в борьбе за четыре медали

3 августа 2024 08:12
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олимпиада 2024: Расписание выступлений сборной Украины на восьмой соревновательный день
У Олега Верняева большие шансы взять медаль на коне. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже 3 июля стартует восьмой соревновательный день. Сборная Украины выступит в семи видах спорта.

В четырех видах спорта, где будут украинцы, разыграют медали, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: Reuters

Расписание украинцев на восьмой день Олимпиады

Начнет соревновательный день в 10:00 в стендовой стрельбе Ирина Маловиченко, которая выступит в квалификации дисциплины скит.

В 12:00 начнется мужская шоссейная велогонка, где будет соревноваться украинец Анатолий Будяк.

В 12:30 титулованный украинский пловец Михаил Романчук выступит в квалификации на дистанции 1 500 метров вольным стилем.

В 14:00 в фехтовании на саблях у женщин из четвертьфинала стартует команда Украины. В этом году вместе с Ольгой Харлан на золотые медали будут претендовать Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

В 16:30 у гимнастов начнется финал индивидуальных соревнований на свободных упражнениях, где Украину представит Илья Ковтун.

В 18:16 стартует гимнастический финал на коне, где за медаль будет бороться Олег Верняев.

В 16:30 начнется первый раунд гребного слалома в дисциплине каяк-кросс, где Украину представляет Виктория Ус.

В 21:20 в легкой атлетике начнется финал в тройном прыжке, где выступит Марина Бех-Романчук.

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Олимпийские игры Олег Верняев Виктория Ус Марина Бех Олимпиада-2024 Ольга Харлан Гимнастика сабля Илья Ковтун Париж-2024

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