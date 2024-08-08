Збірна України з гребного спорту оступилася на фініші фінального турніру

Олімпіада-2024 — збірна України з веслування зупинилася за крок від подіуму
Чоловіча збірна України з веслування не зуміла піднятися на подіум на Олімпіаді-2024. Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов зупинилися за крок від медалей.
Українські спортсмени показали значний результат на Олімпіаді-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.
Четвірка українських олімпійців дебютувала на своїх перших іграх. Спортсмени чудово проявили себе у боротьбі з фаворитами запливу у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.
Як українці виступили у фіналі
Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов продемонстрували четвертий результат у фіналі свого запливу. Це розчарувало представників збірної України, які відстали від третього місця лише на секунду. Однак для дебюту на Олімпійських іграх результат виявився вражаючим.
Олімпіада-2024.
Веслування, байдарка-четвірка, 500 м. Фінал.
- Німеччина — 1:19.80
- Австралія — 1:19.84
- Іспанія — 1:20.05
- Україна — 1:21,01.
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