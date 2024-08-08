Збірна України з гребного спорту оступилася на фініші фінального турніру

Олег Кухарук та Ігор Трунов після фінішу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Чоловіча збірна України з веслування не зуміла піднятися на подіум на Олімпіаді-2024. Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов зупинилися за крок від медалей.

Українські спортсмени показали значний результат на Олімпіаді-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українські спортсмени у боротьбі з австралійцями. Фото: Reuters/Molly Darlington

Як українці виступили у фіналі

Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов продемонстрували четвертий результат у фіналі свого запливу. Це розчарувало представників збірної України, які відстали від третього місця лише на секунду. Однак для дебюту на Олімпійських іграх результат виявився вражаючим.

Олімпіада-2024.

Веслування, байдарка-четвірка, 500 м. Фінал.

Німеччина — 1:19.80 Австралія — 1:19.84 Іспанія — 1:20.05 Україна — 1:21,01.

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