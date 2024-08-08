Сборная Украины по гребному спорту оступилась на финише финального турнира

Олимпиада-2024 — сборная Украины по гребле остановилась в шаге от подиума
Мужская сборная Украины по гребле не сумела подняться на подиум на Олимпиаде-2024. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов остановились в шаге от медалей.
Украинские спортсмены показали впечатляющий результат на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
Четверка украинских олимпийцев дебютировала на своих первых Играх. Спортсмены прекрасно проявили себя в борьбе с фаворитами заплыва в байдарке-четверке на дистанции 500 метров.
Как украинцы выступили в финале
Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов продемонстрировали четвертый результат в финале своего заплыва. Это разочаровало представителей сборной Украины, которые отстали от третьего места всего на секунду. Однако для дебюта на Олимпийских играх результат оказался впечатляющим.
Олимпиада-2024.
Гребля, байдарка-четверка, 500 м. Финал.
- Германия – 1:19.80
- Австралия – 1:19.84
- Испания – 1:20.05
- Украина – 1:21,01.
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