Сборная Украины по гребному спорту оступилась на финише финального турнира

Олег Кухарук и Игорь Трунов после финиша. Фото: Reuters/Yara Nardi

Мужская сборная Украины по гребле не сумела подняться на подиум на Олимпиаде-2024. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов остановились в шаге от медалей.

Украинские спортсмены показали впечатляющий результат на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинские спортсмены в борьбе с австралийцами. Фото: Reuters/Molly Darlington

Как украинцы выступили в финале

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов продемонстрировали четвертый результат в финале своего заплыва. Это разочаровало представителей сборной Украины, которые отстали от третьего места всего на секунду. Однако для дебюта на Олимпийских играх результат оказался впечатляющим.

Олимпиада-2024.

Гребля, байдарка-четверка, 500 м. Финал.

Германия – 1:19.80 Австралия – 1:19.84 Испания – 1:20.05 Украина – 1:21,01.

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