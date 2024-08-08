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Олимпиада-2024 — сборная Украины по гребле остановилась в шаге от подиума

8 августа 2024 16:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Сборная Украины по гребному спорту оступилась на финише финального турнира
Олег Кухарук и Игорь Трунов после финиша. Фото: Reuters/Yara Nardi
Валерий Ковалевич - Редактор

Мужская сборная Украины по гребле не сумела подняться на подиум на Олимпиаде-2024. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов остановились в шаге от медалей. 

Украинские спортсмены показали впечатляющий результат на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Четверка украинских олимпийцев дебютировала на своих первых Играх. Спортсмены прекрасно проявили себя в борьбе с фаворитами заплыва в байдарке-четверке на дистанции 500 метров.

Сборная Украины по гребному спорту
Украинские спортсмены в борьбе с австралийцами. Фото: Reuters/Molly Darlington

Как украинцы выступили в финале 

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов продемонстрировали четвертый результат в финале своего заплыва. Это разочаровало представителей сборной Украины, которые отстали от третьего места всего на секунду. Однако для дебюта на Олимпийских играх результат оказался впечатляющим. 

Олимпиада-2024. 

Гребля, байдарка-четверка, 500 м. Финал. 

  1. Германия – 1:19.80
  2. Австралия – 1:19.84
  3. Испания – 1:20.05
  4. Украина – 1:21,01. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гребной спорт гребля на каноэ и байдарке

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