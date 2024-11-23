Олімпіакос виставить Романа Яремчука на трансфер узимку

Форвард "Олімпіакосу" Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Грецький "Олімпіакос" не розраховує на українського нападника Романа Яремчука. Тому футболіста виставлять на трансфер.

Про це повідомив у соцмережах журналіст Екрем Конур.

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На українця виставили цінник

За інформацією джерела з "Олімпіакосу", за Яремчука хочуть отримати шість-сім мільйонів євро.

Очікується, що спробу продати українця буде зроблено в зимове трансферне вікно.

На позицію Яремчука "Олімпіакос" у січні має намір купити нового нападника, який буде конкурентом Ель-Кабі.

Яремчук перейшов до "Олімпіакосу" з бельгійського "Брюгге" влітку 2024 року. З моменту трансферу футболіст провів за греків вісім матчів, де забив м'яч. Загальна кількість проведеного на полі часу становить 206 хвилин.

В "Олімпіакосі" Яремчук не порозумівся з головним тренером Хосе Луїсом Мендилібаром, який ще до переходу не був зацікавлений в українці.

Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює Яремчука у 3,50 млн євро.

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