Олимпиакос выставит Романа Яремчука на трансфер зимой

Форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Греческий "Олимпиакос" не рассчитывает на украинского нападающего Романа Яремчука. Поэтому футболиста выставят на трансфер.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Экрем Конур.

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На украинца выставили ценник

По информации источника из "Олимпиакоса", за Яремчука хотят получить шесть-семь миллионов евро.

Ожидается, что попытка продать украинца будет сделана в зимнее трансферное окно.

На позицию Яремчука "Олимпиакос" в январе намерен купить нового нападающего, который будет конкурентом Эль-Каби.

Яремчук перешел в "Олимпиакос" из бельгийского "Брюгге" летом 2024 года. С момента трансфера футболист провел за греков восемь матчей, где забил один мяч. Общее количество проведенного на поле времени составляет — 206 минут.

В "Олимпиакосе" Яремчук не нашел общий язык с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаров, который изначально не был заинтересован в украинце.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает Яремчука в 3,50 млн евро.

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