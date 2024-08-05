Емоційна реакція Ярослави Магучіх на перемогу на Олімпіаді-2024

Українська золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відреагувала на свою перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі в неділю, 4 серпня. Атлетка з гордістю заявила, що везе "золото" додому.

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"Україно, я везу "золото" додому", — прокричала Магучіх на відео одразу після завершення змагань.

Як відомо, висота 2.02 метри принесла атлетці перемогу. Це перше в історії золото України на Олімпіаді в стрибках у висоту.

22-річна Магучіх має бронзу Олімпіади в Токіо, титули чемпіонки світу в приміщенні та на відкритому повітрі, чемпіонки Європи та Діамантової ліги.

На початку липня цьогоріч Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, подолавши висоту 2.10 м.

Українська золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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