Емоційна реакція Ярослави Магучіх на перемогу на Олімпіаді-2024

Олімпійська чемпіонка Магучіх емоційно прокоментувала свою перемогу на Іграх-2024
Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відреагувала на свою перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі в неділю, 4 серпня. Атлетка з гордістю заявила, що везе "золото" додому.
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Реакція Ярослави Магучіх на перемогу на Олімпіаді-2024
"Україно, я везу "золото" додому", — прокричала Магучіх на відео одразу після завершення змагань.
Як відомо, висота 2.02 метри принесла атлетці перемогу. Це перше в історії золото України на Олімпіаді в стрибках у висоту.
22-річна Магучіх має бронзу Олімпіади в Токіо, титули чемпіонки світу в приміщенні та на відкритому повітрі, чемпіонки Європи та Діамантової ліги.
На початку липня цьогоріч Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, подолавши висоту 2.10 м.
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