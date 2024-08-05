Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024 arrow

Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024

5 августа 2024 03:20
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Эмоциональная реакция Ярославы Магучих на победу на Олимпиаде-2024
Украинская золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отреагировала на свою победу на Олимпийских играх-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Атлетка с гордостью заявила, что везет "золото" домой.

Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах.

Читайте также:

Реакция Ярославы Магучих на победу на Олимпиаде-2024

"Украина, я везу "золото" домой", — прокричала Магучих на видео сразу после завершения соревнований.

Как известно, высота 2.02 метра принесла атлетке победу. Это первое в истории золото Украины на Олимпиаде в прыжках в высоту.

22-летняя Магучих имеет бронзу Олимпиады в Токио, титулы чемпионки мира в помещении и на открытом воздухе, чемпионки Европы и Бриллиантовой лиги.

В начале июля этого года Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, преодолев высоту 2.10 м.

Фото первых эмоций золотомедалистки Ярославы Магучих на Олимпиаде-2024 в Париже
Украинская золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион по популярной лиге.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде-2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.

Украина Олимпийские игры Ярослава Магучих Олимпиада-2024 золото прыжки в высоту спортсмены медаль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

03:42 БпЛА еще раз изменили направление движения — какие области под угрозой удара

03:20 Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024

02:57 Везу "золото" домой! Первые эмоции украинских атлеток после победы на Олимпиаде-2024

обновлено:

02:15 Взрывы прогремели в Киевской области — какой город обстреливают "шахеды"

01:36 Во Львове состоится судебное заседание по отмене ареста подозреваемого в убийстве Фарион

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

обновлено:

01:36 Ударные дроны долетели в Киевскую область — ВС сделали важное предупреждение

01:32 Мужчина с инвалидностью заявил о незаконной мобилизации и подал иск на ТЦК — суд принял решение

01:17 Победы спортсменов девятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

обновлено:

00:32 Воздушная тревога в более пяти областях — куда направляются "шахеды"

00:21 Одна из стран Европы обвинила Россию в шпионаже

Срочная новость

03:42 БпЛА еще раз изменили направление движения — какие области под угрозой удара

03:20 Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024

02:57 Везу "золото" домой! Первые эмоции украинских атлеток после победы на Олимпиаде-2024

обновлено:

02:15 Взрывы прогремели в Киевской области — какой город обстреливают "шахеды"

01:36 Во Львове состоится судебное заседание по отмене ареста подозреваемого в убийстве Фарион

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

обновлено:

01:36 Ударные дроны долетели в Киевскую область — ВС сделали важное предупреждение

01:32 Мужчина с инвалидностью заявил о незаконной мобилизации и подал иск на ТЦК — суд принял решение

01:17 Победы спортсменов девятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

обновлено:

00:32 Воздушная тревога в более пяти областях — куда направляются "шахеды"

00:21 Одна из стран Европы обвинила Россию в шпионаже

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине