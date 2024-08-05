Эмоциональная реакция Ярославы Магучих на победу на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024
Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отреагировала на свою победу на Олимпийских играх-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Атлетка с гордостью заявила, что везет "золото" домой.
Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах.
Реакция Ярославы Магучих на победу на Олимпиаде-2024
"Украина, я везу "золото" домой", — прокричала Магучих на видео сразу после завершения соревнований.
Как известно, высота 2.02 метра принесла атлетке победу. Это первое в истории золото Украины на Олимпиаде в прыжках в высоту.
22-летняя Магучих имеет бронзу Олимпиады в Токио, титулы чемпионки мира в помещении и на открытом воздухе, чемпионки Европы и Бриллиантовой лиги.
В начале июля этого года Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, преодолев высоту 2.10 м.
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