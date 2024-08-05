Эмоциональная реакция Ярославы Магучих на победу на Олимпиаде-2024

Украинская золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отреагировала на свою победу на Олимпийских играх-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Атлетка с гордостью заявила, что везет "золото" домой.

Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах.

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"Украина, я везу "золото" домой", — прокричала Магучих на видео сразу после завершения соревнований.

Как известно, высота 2.02 метра принесла атлетке победу. Это первое в истории золото Украины на Олимпиаде в прыжках в высоту.

22-летняя Магучих имеет бронзу Олимпиады в Токио, титулы чемпионки мира в помещении и на открытом воздухе, чемпионки Европы и Бриллиантовой лиги.

В начале июля этого года Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, преодолев высоту 2.10 м.

Украинская золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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