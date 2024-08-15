Олімпійська чемпіонка Варфоломєєв потрапила у скандал через Крим

Дар'я Варфоломєєв під час виступу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Німецька художня гімнастка Дар'я Варфоломєєв видаляє зі своїх сторінок у соціальних мережах фотографії із Кримом. Олімпійська чемпіонка декілька років тому виступила на тимчасово окупованій українській території.

Молода спортсменка опинилася в епіцентрі скандалу невдовзі після Олімпіади у Парижі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дар'я Варфоломєєв здобула золоту медаль на Олімпіаді-2024. Молода 17-річна спортсменка виступає за збірну Німеччини. Дівчина стала чемпіонкою в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики. Пізніше вона спробувала приховати деякі факти зі своєї біографії.

Дар'я Варфоломєєв під час виступу. Фото: Reuters/Mike Blake

Що відомо про Варфоломєєв

Дар'я народилася в російському Барнаулі в сім'ї з німецьким корінням. У віці 12 років дівчина переїхала до Німеччини, де пішла до секції з художньої гімнастики. За декілька останніх років Варфоломєєв здобула шість золотих медалей на чемпіонатах світу та дві — на континентальних першостях. Вона додала до цієї колекції титул олімпійської чемпіонки Парижа.

Варфоломєєв із золотою медаллю Парижа. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Проте приводом для скандалу стало те, що у 2021 році Варфоломєєв виступала на турнірі в Алушті та фотографувалася на тлі карти, на якій Крим був показаний російською територією.

Цей факт біографії спортсменки спричинив скандал. Їй довелося спочатку закрити коментарі на сторінці у соціальній мережі, а потім прибрати з неї фотографії із Криму.

Показово, що на церемонії нагородження Дар'я співає німецький гімн, але російська преса вперто називає дівчину "наша спортсменка".

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