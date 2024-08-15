Олимпийская чемпионка Варфоломеев попала в скандал из-за Крыма

Дарья Варфоломеев во время выступления. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Немецкая художественная гимнастка Дарья Варфоломеев удаляет со своих страниц в социальных сетях фотографии с Крымом. Олимпийская чемпионка несколько лет назад выступила на временно оккупированной украинской территории.

Молодая спортсменка оказалась в эпицентре скандала вскоре после Олимпиады в Париже, сообщает портал Новини.LIVE.

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Дарья Варфоломеев завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024. Молодая 17-летняя спортсменка выступает за сборную Германии. Девушка стала чемпионкой в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Позже она попыталась скрыть некоторые факты из своей биографии.

Дарья Варфоломеев во время выступления. Фото: Reuters/Mike Blake

Что известно о Варфоломеев

Дарья родилась в российском Барнауле в семье с немецкими корнями. В возрасте 12 лет девушка переехала в Германию, где пошла в секцию по художественной гимнастике. За несколько последних лет Варфоломеев завоевала шесть золотых медалей на чемпионатах мира и две — на континентальных первенствах. Она добавила в эту коллекцию титул олимпийской чемпионки Парижа.

Варфоломеев с золотой медалью Парижа. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Однако поводом для скандала стало то, что в 2021 году Варфоломеев выступала на турнире в Алуште и фотографировалась на фоне карты, на которой Крым был показан российской территорией.

Этот факт биографии спортсменки вызвал скандал. Ей пришлось сначала закрыть комментарии на странице в социальной сети, а затем убрать из нее фотографии из Крыма.

Показательно, что на церемонии награждения Дарья поет немецкий гимн, но российская пресса упрямо называет девушку "наша спортсменка".

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