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Олимпийская чемпионка порвала связи с Крымом после скандала в Париже

15 августа 2024 10:05
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпийская чемпионка Варфоломеев попала в скандал из-за Крыма
Дарья Варфоломеев во время выступления. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

Немецкая художественная гимнастка Дарья Варфоломеев удаляет со своих страниц в социальных сетях фотографии с Крымом. Олимпийская чемпионка несколько лет назад выступила на временно оккупированной украинской территории.

Молодая спортсменка оказалась в эпицентре скандала вскоре после Олимпиады в Париже, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Дарья Варфоломеев завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024. Молодая 17-летняя спортсменка выступает за сборную Германии. Девушка стала чемпионкой в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Позже она попыталась скрыть некоторые факты из своей биографии. 

Дарья Варфоломеев
Дарья Варфоломеев во время выступления. Фото: Reuters/Mike Blake

Что известно о Варфоломеев 

Дарья родилась в российском Барнауле в семье с немецкими корнями. В возрасте 12 лет девушка переехала в Германию, где пошла в секцию по художественной гимнастике. За несколько последних лет Варфоломеев завоевала шесть золотых медалей на чемпионатах мира и две — на континентальных первенствах. Она добавила в эту коллекцию титул олимпийской чемпионки Парижа.

Дарья Варфоломеев
Варфоломеев с золотой медалью Парижа. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Однако поводом для скандала стало то, что в 2021 году Варфоломеев выступала на турнире в Алуште и фотографировалась на фоне карты, на которой Крым был показан российской территорией. 

Этот факт биографии спортсменки вызвал скандал. Ей пришлось сначала закрыть комментарии на странице в социальной сети, а затем убрать из нее фотографии из Крыма.

Показательно, что на церемонии награждения Дарья поет немецкий гимн, но российская пресса упрямо называет девушку "наша спортсменка". 

Напомним, Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира — готовится трансфер.

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Крым скандал спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Художественная гимнастика

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