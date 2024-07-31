Розклад Олімпійських ігор-2024 — які медалі розіграють 31 липня

Медаліст Том Дін з Великої Британії. Фото: REUTERS/Клода Кілкойн

У п'ятий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі в середу, 31 липня, спортсмени будуть боротися за 17 комплектів медалей, на чотири з яких претендують українці. Йдеться про змагання в тріатлоні, синхронних стрибках у воду, командному фехтуванні, спортивній гімнастиці, веслуванні, BMX, дзюдо, стрільбі та плаванні.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Розклад олімпійських змагань на 31 липня

На Олімпійських іграх-2024 сьогодні, 31 липня, спортсмени змагатимуться у таких видах спорту:

9:00 — тріатлон (жінки)

— тріатлон (жінки) 11:45 — тріатлон (чоловіки)

— тріатлон (чоловіки) 12:00 — синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка)

— синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка) 13:02 — академічне веслування (чоловіки, парні четвірки)

— академічне веслування (чоловіки, парні четвірки) 13:14 — академічне веслування (жінки, парні четвірки)

— академічне веслування (жінки, парні четвірки) 14:10 — BMX-фрістайл (жінки)

— BMX-фрістайл (жінки) 15:44 — BMX-фрістайл (чоловіки)

— BMX-фрістайл (чоловіки) 16:30 — стендова стрільба (трап, жінки)

— стендова стрільба (трап, жінки) 17:00 — дзюдо (жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг)

— дзюдо (жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг) 18:25 — веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки)

— веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки) 18:30 — спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки)

— спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки) 20:30 — фехтування (індивідуальна шабля, чоловіки)

— фехтування (індивідуальна шабля, чоловіки) 21:30 — плавання (100 м вільним стилем, жінки)

— плавання (100 м вільним стилем, жінки) 21:37 — плавання (200 м батерфляєм, чоловіки)

— плавання (200 м батерфляєм, чоловіки) 22:13 — плавання (1500 м вільним стилем, жінки)

— плавання (1500 м вільним стилем, жінки) 23:31 — плавання (200 м брасом, чоловіки)

— плавання (200 м брасом, чоловіки) 23:39 — плавання (100 м вільним стилем, чоловіки)

Скриншот комплектів медалей Олімпійських ігор-2024 в Парижі на 31 липня

Нагадаємо, що розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

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