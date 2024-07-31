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Олімпійські ігри-2024 — які комплекти медалей будуть розіграні сьогодні

31 липня 2024 08:15
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Розклад Олімпійських ігор-2024 — які медалі розіграють 31 липня
Медаліст Том Дін з Великої Британії. Фото: REUTERS/Клода Кілкойн
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У п'ятий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі в середу, 31 липня, спортсмени будуть боротися за 17 комплектів медалей, на чотири з яких претендують українці. Йдеться про змагання в тріатлоні, синхронних стрибках у воду, командному фехтуванні, спортивній гімнастиці, веслуванні, BMX, дзюдо, стрільбі та плаванні.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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На Олімпійських іграх-2024 сьогодні, 31 липня, спортсмени змагатимуться у таких видах спорту:

  • 9:00 — тріатлон (жінки)
  • 11:45 — тріатлон (чоловіки)
  • 12:00 — синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка)
  • 13:02 — академічне веслування (чоловіки, парні четвірки)
  • 13:14 — академічне веслування (жінки, парні четвірки)
  • 14:10 — BMX-фрістайл (жінки)
  • 15:44 — BMX-фрістайл (чоловіки)
  • 16:30 — стендова стрільба (трап, жінки)
  • 17:00 — дзюдо (жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг)
  • 18:25 — веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки)
  • 18:30 — спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки)
  • 20:30 — фехтування (індивідуальна шабля, чоловіки)
  • 21:30 — плавання (100 м вільним стилем, жінки)
  • 21:37 — плавання (200 м батерфляєм, чоловіки)
  • 22:13 — плавання (1500 м вільним стилем, жінки)
  • 23:31 — плавання (200 м брасом, чоловіки)
  • 23:39 — плавання (100 м вільним стилем, чоловіки)

Розклад Олімпіади-2024 в Парижі на 31 липня

Як межалі розіграють на Олімпіаді-2024 в Парижі 31 липня

Скільки спортивних змагань Олімпіських ігор-2024 заплановано на 31 липня

Які змагання передбачає п'ятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі 31 липня
Скриншот комплектів медалей Олімпійських ігор-2024 в Парижі на 31 липня

Нагадаємо, що розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

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Франція спорт українці Олімпійські ігри Париж медалі Змагання Олімпіада-2024

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