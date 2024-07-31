Расписание Олимпийских игр-2024 — какие медали разыграют 31 июля

Медалист Том Дин из Великобритании. Фото: REUTERS/Клода Килкойн

В пятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 31 июля, спортсмены будут бороться за 17 комплектов медалей, на четыре из которых претендуют украинцы. Речь идет о соревнованиях в триатлоне, синхронных прыжках в воду, командном фехтовании, спортивной гимнастике, гребле, BMX, дзюдо, стрельбе и плавании.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание олимпийских соревнований на 31 июля

На Олимпийских играх-2024 сегодня, 31 июля, спортсмены будут соревноваться в следующих видах спорта:

9:00 — триатлон (женщины)

— триатлон (женщины) 11:45 — триатлон (мужчины)

— триатлон (мужчины) 12:00 — синхронные прыжки в воду (женщины, 10-метровая вышка)

— синхронные прыжки в воду (женщины, 10-метровая вышка) 13:02 — академическая гребли (мужчины, парные четверки)

— академическая гребли (мужчины, парные четверки) 13:14 — академическая гребли (женщины, парные четверки)

— академическая гребли (женщины, парные четверки) 14:10 — BMX-фристайл (женщины)

— BMX-фристайл (женщины) 15:44 — BMX-фристайл (мужчины)

— BMX-фристайл (мужчины) 16:30 — стендовая стрельба (трап, женщины)

— стендовая стрельба (трап, женщины) 17:00 — дзюдо (женщины до 70 кг, мужчины до 90 кг)

— дзюдо (женщины до 70 кг, мужчины до 90 кг) 18:25 — гребной слалом (каноэ-одиночки, женщины)

— гребной слалом (каноэ-одиночки, женщины) 18:30 — спортивная гимнастика (личное многоборье, мужчины)

— спортивная гимнастика (личное многоборье, мужчины) 20:30 — фехтование (индивидуальная сабля, мужчины)

— фехтование (индивидуальная сабля, мужчины) 21:30 — плавание (100 м вольным стилем, женщины)

— плавание (100 м вольным стилем, женщины) 21:37 — плавание (200 м баттерфляем, мужчины)

— плавание (200 м баттерфляем, мужчины) 22:13 — плавание (1500 м вольным стилем, женщины)

— плавание (1500 м вольным стилем, женщины) 23:31 — плавание (200 м брассом, мужчины)

— плавание (200 м брассом, мужчины) 23:39 — плавание (100 м вольным стилем, мужчины)

Скриншот комплектов медалей Олимпийских игр-2024 в Париже на 31 июля

Напомним, что начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

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