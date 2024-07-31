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Олимпийские игры-2024 — какие комплекты медалей будут разыграны сегодня

31 июля 2024 08:15
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Расписание Олимпийских игр-2024 — какие медали разыграют 31 июля
Медалист Том Дин из Великобритании. Фото: REUTERS/Клода Килкойн
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В пятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 31 июля, спортсмены будут бороться за 17 комплектов медалей, на четыре из которых претендуют украинцы. Речь идет о соревнованиях в триатлоне, синхронных прыжках в воду, командном фехтовании, спортивной гимнастике, гребле, BMX, дзюдо, стрельбе и плавании.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание олимпийских соревнований на 31 июля

На Олимпийских играх-2024 сегодня, 31 июля, спортсмены будут соревноваться в следующих видах спорта:

  • 9:00 — триатлон (женщины)
  • 11:45 — триатлон (мужчины)
  • 12:00 — синхронные прыжки в воду (женщины, 10-метровая вышка)
  • 13:02 — академическая гребли (мужчины, парные четверки)
  • 13:14 — академическая гребли (женщины, парные четверки)
  • 14:10 — BMX-фристайл (женщины)
  • 15:44 — BMX-фристайл (мужчины)
  • 16:30 — стендовая стрельба (трап, женщины)
  • 17:00 — дзюдо (женщины до 70 кг, мужчины до 90 кг)
  • 18:25 — гребной слалом (каноэ-одиночки, женщины)
  • 18:30 — спортивная гимнастика (личное многоборье, мужчины)
  • 20:30 — фехтование (индивидуальная сабля, мужчины)
  • 21:30 — плавание (100 м вольным стилем, женщины)
  • 21:37 — плавание (200 м баттерфляем, мужчины)
  • 22:13 — плавание (1500 м вольным стилем, женщины)
  • 23:31 — плавание (200 м брассом, мужчины)
  • 23:39 — плавание (100 м вольным стилем, мужчины)

Расписание Олимпиады-2024 в Париже на 31 июля

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Скриншот комплектов медалей Олимпийских игр-2024 в Париже на 31 июля

Напомним, что начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

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Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Франция спорт украинцы Олимпийские игры Париж медали Соревнования Олимпиада-2024

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