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Олімпійський чемпіон Хижняк розповів, як готується до боїв

28 березня 2025 21:21
Олексій Паламарчук - Редактор
Хижняк поділився секретами підготовки до нових викликів у боксі
Український боксер Олександр Хижняк. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr
Олексій Паламарчук - Редактор

Один із найвідоміших українських боксерів готується до нових боїв. А ще розповідає секрети про власну підготовку. 

Чемпіон Олімпійських ігор 2024 року Олександр Хижняк у себе в Instagram розповів, як готується до нових викликів. 

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Що написав Хижняк 

"Кожен бій починається задовго до виходу на ринг. Підготовка – це щоденна робота, дисципліна та витривалість. Кожна крапля поту тут – це крок до перемоги", — написав боксер. 

Хижняк також підкреслив, що готовий до нових викликів.

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