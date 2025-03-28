Хижняк поделился секретами подготовки к новым вызовам в боксе

Украинский боксер Александр Хижняк. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr

Один из самых известных украинских боксеров готовится к новым боям. А еще рассказывает секреты о собственной подготовке.

Чемпион Олимпийских игр 2024 года Александр Хижняк у себя в Instagram рассказал, как готовится к новым вызовам.

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Что написал Хижняк

"Каждый бой начинается задолго до выхода на ринг. Подготовка — это ежедневная работа, дисциплина и выносливость. Каждая капля пота здесь — это шаг к победе", — написал боксер.

Хижняк также подчеркнул, что готов к новым вызовам.

Напомним, игрок сборной Украины летом может стать футболистом испанского "Атлетико".

Известный украинский тренер готов возглавить национальную сборную Украины после Сергея Реброва.

Важный игрок киевского "Динамо" летом может покинуть клуб и переехать в Европу.

В испанской "Жироне" решили, останется ли в клубе украинский полузащитник Виктор Цыганков.