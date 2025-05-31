Кохан переміг на етапі Континентального туру в Польщі з метання молота

Михайло Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_

У польському Бидгощі відбувся етап Континентального туру Irena Szewińska Memorial-2025. Україну представляв олімпійський призер зі штовхання ядра Михайло Кохан.

Кохан завершив змагання перемогою, повідомило "Суспільне Спорт".

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Перемога Кохана

Український метальник молота цього сезону виграв вже п’яту міжнародну нагороду. До того ж ця перемога стала для нього четвертою в сезоні.

В п’ятій спробі він метнув молот на 79.84 м, вирвавшись у лідери.Кохан обійшов срібного призера ОІ-2024 в Парижі Бенце Халаша.

В останній спробі Халаша (79.26 м) обійшов й німець Мерлін Гуммель (79.31 м).

Цього сезону Кохан здобув золоті медалі в Буа-д’Арсі (75.80 м), Анталії (80.73 м), Франконвілі (72.89 м) і срібло в Загребі (80.36 м). На Кубку Європи в Нікосії він посів шосте місце (76.11 м).

У світовому рейтингу Кохан йде другим, поступаючись лише канадцю Ітану Кацбергу.

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