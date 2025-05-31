Кохан победил на этапе Континентального тура в Польше по метанию молота

Михаил Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_

В польском Быдгоще состоялся этап Континентального тура Irena Szewińska Memorial-2025. Украину представлял олимпийский призер по толканию ядра Михаил Кохан.

Кохан завершил соревнования победой, сообщило "Суспільне Спорт".

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Победа Кохана

Украинский метатель молота в этом сезоне выиграл уже пятую международную награду. К тому же эта победа стала для него четвертой в сезоне.

В пятой попытке он метнул молот на 79.84 м, вырвавшись в лидеры.Кохан обошел серебряного призера ОИ-2024 в Париже Бенце Халаша.

В последней попытке Халаша (79.26 м) обошел и немец Мерлин Гуммель (79.31 м).

В этом сезоне Кохан добыл золотые медали в Буа-д'Арсе (75.80 м), Анталии (80.73 м), Франконвиле (72.89 м) и серебро в Загребе (80.36 м). На Кубке Европы в Никосии он занял шестое место (76.11 м).

В мировом рейтинге Кохан идет вторым, уступая лишь канадцу Итану Кацбергу.

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