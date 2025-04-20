Таїсія Онофрійчук у Баку зробила жорсткий жест проти агресорів — відео

Онофрійчук демонстративно відмовилась від фото з росіянками
У Баку пройшов другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. У збірній України особливо виділилась Таїсія Онофрійчук, у якої п’ять медалей, з яких одна золота.
Онофрійчук також відзначилась на турнірі патріотичним жестом, повідомив портал Новини.LIVE.
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Онофрійчук відмовилася від спільного фото з нейтральними спортсменками з білоруським паспортом та ексросіянкою під час церемонії нагородження.
У вправі з обручем 16-річна Онофрійчук здобула золоту медаль, а друге місце посіла Віра Туголукова, яка раніше представляла Росію, а нині виступає за Кіпр. Бронзову нагороду виборола нейтральна гімнастка з Білорусі Анастасія Салос. Крім фото, Таїсія також утрималася від спільного фото з ними.
У вправі з м’ячем Онофрійчук завоювала срібну медаль. Перемогу в цій дисципліні здобула Туголукова, а бронза дісталася іншій нейтральній спортсменці з білоруським паспортом — Аліні Гарнасько. В цій церемонії нагородження українка також відмовилася від спільного фото та рукостискання.
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