Таїсія Онофрійчук у Баку зробила жорсткий жест проти агресорів — відео

Таїсія Онофрійчук. Фото: Анна Кулл/facebook.com/team.ukraine.rg

У Баку пройшов другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. У збірній України особливо виділилась Таїсія Онофрійчук, у якої п’ять медалей, з яких одна золота.

Онофрійчук також відзначилась на турнірі патріотичним жестом, повідомив портал Новини.LIVE.

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Онофрійчук відмовилася від спільного фото з нейтральними спортсменками з білоруським паспортом та ексросіянкою під час церемонії нагородження.

У вправі з обручем 16-річна Онофрійчук здобула золоту медаль, а друге місце посіла Віра Туголукова, яка раніше представляла Росію, а нині виступає за Кіпр. Бронзову нагороду виборола нейтральна гімнастка з Білорусі Анастасія Салос. Крім фото, Таїсія також утрималася від спільного фото з ними.

У вправі з м’ячем Онофрійчук завоювала срібну медаль. Перемогу в цій дисципліні здобула Туголукова, а бронза дісталася іншій нейтральній спортсменці з білоруським паспортом — Аліні Гарнасько. В цій церемонії нагородження українка також відмовилася від спільного фото та рукостискання.

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