Таисия Онофрийчук в Баку сделала жесткий жест против агрессоров — видео

Таисия Онофрийчук. Фото: Анна Кулл/facebook.com/team.ukraine.rg

В Баку прошел второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. В сборной Украины особенно выделилась Таисия Онофрийчук, у которой пять медалей, из которых одна золотая.

Онофрийчук также отметилась на турнире патриотическим жестом, сообщил портал Новини.LIVE.

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Онофрийчук отказалась от совместного фото с нейтральными спортсменками с белорусским паспортом и экс-российкой гимнасткой во время церемонии награждения.

В упражнении с обручем 16-летняя Онофрийчук получила золотую медаль, а второе место заняла Вера Туголукова, которая ранее представляла Россию, а ныне выступает за Кипр. Бронзовую награду завоевала нейтральная гимнастка из Беларуси Анастасия Салос. Кроме фото, Таисия также воздержалась от совместного фото с ними.

В упражнении с мячом Онофрийчук завоевала серебряную медаль. Победу в этой дисциплине одержала Туголукова, а бронза досталась другой нейтральной спортсменке с белорусским паспортом — Алине Гарнасько. В этой церемонии награждения украинка также отказалась от совместного фото и рукопожатия.

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