Таисия Онофрийчук блеснула на Кубке мира в Баку — шесть медалей Украины

Таисия Онофрийчук, Ирина Дерюгина и другие члены команды. Фото: Марина Музыченко/facebook.com/team.ukraine.rg

В Баку завершился второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборная Украины завоевала на турнире шесть медалей.

Вновь главной звездой турнира стала 16-летняя Таисия Онофрийчук, сообщил портал Новини.LIVE.

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На турнире в личных соревнованиях Украину представляли Онофрийчук и Полина Карика, а в командных: Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина и Александра Ющак.

Таисия Онофричук 🇺🇦 с обручем - это действительно "триллер"! После Парижской Олимпиады эта молодая украинка вступает в свои права.



📺 Финал предметов в Баку ➡️ https://t.co/WrrzKVK38H #FIGWorldCup pic.twitter.com/6KD68Q6vvJ - FIG (@gymnastics) 20 апреля 2025 г .

У Онофрийчук всего одно золото

Таисия в многоборье (113.250 балла) завоевала серебряную медаль, уступив киприотке Вере Туголуковой. При этом, украинка квалифицировалась в финалы всех четырех дисциплин.

В упражнении с обручем Таисия выиграла золото (29.250 балла), опередив киприотку Туголукову. В финале упражнений с мячом Онофрийчук заняла второе место (28.100 балла), уступив Туголуковой.

В булавах Онофрийчук добыла бронзу (28.950 балла), а в ленте - серебро (28.200 балла).

Также в командном многоборье Украина выиграла бронзовые медали.

Отметим, что за два этапа Кубка мира Онофрийчук получила девять медалей, в том числе четыре золотые. Следующий этап состоится 25-27 апреля в Ташкенте.

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