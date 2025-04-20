Таисия Онофрийчук блеснула на Кубке мира в Баку — шесть медалей Украины

Онофрийчук с пятью медалями завершила этап Кубка мира в Баку
В Баку завершился второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборная Украины завоевала на турнире шесть медалей.
Вновь главной звездой турнира стала 16-летняя Таисия Онофрийчук, сообщил портал Новини.LIVE.
На турнире в личных соревнованиях Украину представляли Онофрийчук и Полина Карика, а в командных: Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина и Александра Ющак.
Таисия Онофричук 🇺🇦 с обручем - это действительно "триллер"! После Парижской Олимпиады эта молодая украинка вступает в свои права.- FIG (@gymnastics) 20 апреля 2025 г .
📺 Финал предметов в Баку ➡️ https://t.co/WrrzKVK38H #FIGWorldCup pic.twitter.com/6KD68Q6vvJ
У Онофрийчук всего одно золото
Таисия в многоборье (113.250 балла) завоевала серебряную медаль, уступив киприотке Вере Туголуковой. При этом, украинка квалифицировалась в финалы всех четырех дисциплин.
В упражнении с обручем Таисия выиграла золото (29.250 балла), опередив киприотку Туголукову. В финале упражнений с мячом Онофрийчук заняла второе место (28.100 балла), уступив Туголуковой.
В булавах Онофрийчук добыла бронзу (28.950 балла), а в ленте - серебро (28.200 балла).
Также в командном многоборье Украина выиграла бронзовые медали.
Отметим, что за два этапа Кубка мира Онофрийчук получила девять медалей, в том числе четыре золотые. Следующий этап состоится 25-27 апреля в Ташкенте.
Напомним, киевское "Динамо" хотят покинуть несколько важных игроков.
Футбольный клуб Жозе Моуринью из турецкой Суперлиги хочет купить Михаила Мудрика.
Португальца Криштиану Роналду ждут в чемпионате Англии.
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич признался, что ждет сборную с Сергеем Ребровым.
Читайте Новини.LIVE!