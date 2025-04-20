Таїсія Онофрійчук блиснула на Кубку світу в Баку — шість медалей України

Таїсія Онофрійчук, Ірина Дерюгіна та інші члени команди. Фото: Марина Музиченко/facebook.com/team.ukraine.rg

У Баку завершився другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. Збірна України виборола на турнірі шість медалей.

Знову головною зіркою турніру стала 16-річна Таїсія Онофрійчук, повідомив портал Новини.LIVE.

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На турнірі в особистих змаганнях Україну представляли Онофрійчук і Поліна Каріка, а в командних: Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна та Олександра Ющак.

Taisiia Onofriichuk 🇺🇦 with the Hoop is a "thriller" indeed! Post-Paris Olympics, this young Ukrainian is coming into her own.



📺 Apparatus finals in Baku ➡️ https://t.co/WrrzKVK38H #FIGWorldCup pic.twitter.com/6KD68Q6vvJ — FIG (@gymnastics) April 20, 2025

У Онофрійчук всього одне золото

Таїсія в багатоборстві (113.250 бала) здобула срібну медаль, поступившись кіпріотці Вєрі Туголуковій. При цьому, українка кваліфікувалася до фіналів усіх чотирьох дисциплін.

У вправі з обручем Таїсія виграла золото (29.250 бала), випередивши кіпріотку Туголукову. У фіналі вправ з м'ячем Онофрійчук посіла друге місце (28.100 бала), поступившись Туголуковій.

У булавах Онофрійчук здобула бронзу (28.950 бала), а в стрічці — срібло (28.200 бала).

Також в командному багатоборстві Україна виграла бронзові медалі.

Зазначимо, що за два етапи Кубка світу Онофрійчук здобула дев’ять медалей, зокрема чотири золоті. Наступний етап відбудеться 25–27 квітня в Ташкенті.

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