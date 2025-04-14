Юна Онофрійчук знялась в першій дорослій фотосесії для Блохіної

Таїсія Онофрійчук. Фото: Марія Музиченко/ugf.org.ua

Цього сезону головною сенсацією в художній гімнастиці стала 16-річна Таїсія Онофрійчук, яка показує неймовірні результати в Гран-прі та на Кубку світу. Підопічна Ірини Дерюгіної змусила привертати до себе увагу.

Після успішних виступів Таїсія знялася в професійній фотосесії.

Реклама

Читайте також:

Таїсія Онофрійчук. Фото: 1ONA

Таїсія Онофрійчук — зірка гімнастики

Українська гімнастка, якій всього 16 років, цього сезону підкорила світ художньої гімнастики й дебютувала як модель. Вона знялася для бренду спортивного одягу 1ONA, заснованого тренеркою збірної України Іриною Блохіною, яка також є донькою легенди футболу Олега Блохіна.

Таїсія з’явилася у відео та на фото, презентуючи нову колекцію. 1ONA регулярно співпрацює зі спортсменками національної команди, але Онофрійчук стала найбільш перспективною представницею бренду.

Таїсія Онофрійчук. Фото: скриншот з відео 1ONA

Таїсія Онофрійчук. Фото: скриншот з відео 1ONA

На килимі цього сезону Таїсія неперевершена. На Гран-прі в Іспанії вона здобула золото в багатоборстві, блискуче виконавши вправи з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою. У французькому Тьє гімнастка виборола п’ять золотих медалей — у багатоборстві та всіх окремих дисциплінах. На Кубку світу в Софії додала три золота й срібло.

Нагадаємо, футболіста нацональної збірної України Олександр Зінченко може розпочати наступний сезон в Серії А.

У "Челсі" ухвалили вирок Михайлу Мудрику — чи потрібен українець команді.

Один із футболістів київського "Динамо" спонсоруватиме столичний клуб.

Російська спортсменка змінила громадянство й тепер виступатиме за Ізраїль.