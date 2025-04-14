Юна Онофрійчук знялась в першій дорослій фотосесії для Блохіної

Онофрійчук стала зіркою гімнастики й показала свою фотосесію
Цього сезону головною сенсацією в художній гімнастиці стала 16-річна Таїсія Онофрійчук, яка показує неймовірні результати в Гран-прі та на Кубку світу. Підопічна Ірини Дерюгіної змусила привертати до себе увагу.
Після успішних виступів Таїсія знялася в професійній фотосесії.
Таїсія Онофрійчук — зірка гімнастики
Українська гімнастка, якій всього 16 років, цього сезону підкорила світ художньої гімнастики й дебютувала як модель. Вона знялася для бренду спортивного одягу 1ONA, заснованого тренеркою збірної України Іриною Блохіною, яка також є донькою легенди футболу Олега Блохіна.
Таїсія з’явилася у відео та на фото, презентуючи нову колекцію. 1ONA регулярно співпрацює зі спортсменками національної команди, але Онофрійчук стала найбільш перспективною представницею бренду.
На килимі цього сезону Таїсія неперевершена. На Гран-прі в Іспанії вона здобула золото в багатоборстві, блискуче виконавши вправи з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою. У французькому Тьє гімнастка виборола п’ять золотих медалей — у багатоборстві та всіх окремих дисциплінах. На Кубку світу в Софії додала три золота й срібло.
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