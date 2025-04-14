Юная Онофрийчук снялась в первой взрослой фотосессии для Блохиной

Таисия Онофрийчук. Фото: Мария Музыченко/ugf.org.ua

В этом сезоне главной сенсацией в художественной гимнастике стала 16-летняя Таисия Онофрийчук, показывающая невероятные результаты на Гран-при и на Кубке мира. Подопечная Ирины Дерюгиной заставила обратить на себя внимание.

После успешных выступлений Таисия снялась в профессиональной фотосессии.

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Таисия Онофрийчук. Фото: 1ONA

Таисия Онофрийчук — звезда гимнастики

Украинская гимнастка, которой всего 16 лет, в этом сезоне покорила мир художественной гимнастики и дебютировала как модель. Она снялась для бренда спортивной одежды 1ONA, основанного тренером сборной Украины Ириной Блохиной, которая также является дочерью легенды футбола Олега Блохина.

Таисия появилась в видео и на фото, презентуя новую коллекцию. 1ONA регулярно сотрудничает со спортсменками национальной команды, но Онофрийчук стала наиболее перспективной представительницей бренда.

Таисия Онофрийчук. Фото: скриншот из видео 1ONA

Таисия Онофрийчук. Фото: скриншот из видео 1ONA

На ковре в этом сезоне Таисия непревзойденная. На Гран-при в Испании она завоевала золото в многоборье, блестяще выполнив упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. Во французском Тье гимнастка завоевала пять золотых медалей — в многоборье и всех отдельных дисциплинах. На Кубке мира в Софии добавила три золота и серебро.

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