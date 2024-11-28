Збірна України зберегла місце у оновленому рейтингу FIFA

Збірна України під час матчу проти Албанії. Фото: instagram.com/uafukraine

Національна збірна України з футболу залишається у тридцятці кращих команд світу. Після останнього "вікна збірних" вона посідає 25 позицію.

Позиції України з часу минулого оновлення залишились без змін, зазначено у рейтингу FIFA.

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Щодо найближчих сусідів по рейтингу. Зараз підопічні Реброва знаходяться нижче збірних Еквадору, Південної Кореї та Австрії, але випереджають збірні Австралії, Швеції та Туреччини.

Рейтинг збірних. Фото: скриншот inside.fifa.com

Хто очолює рейтинг FIFA

П'ятірка лідерів залишається незмінною. Очолює рейтинг Аргентина, за нею йдуть Франція, Іспанія, Англія та Бразилія.

У першій десятці в оновленому рейтингу з'явилась Німеччина (10 місце), також на одну позицію піднялась Португалія (6 місце) та Нідерланди (7 місце).

У свою чергу Бельгія втратила дві позиції і опинилася на 8 місці.

Найбільший ривок в рейтингу FIFA

У першій сотні найбільший ривок зробила Замбія, піднявшись відразу на 7 позицій (87 місце).

У ТОП-50 рейтингу на шість позицій піднялась Шотландія, яка нині займає 45 місце.

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