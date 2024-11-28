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Опубликован новый рейтинг FIFA — на каком месте Украина

28 ноября 2024 17:16
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Сборная Украины сохранила место в обновленном рейтинге FIFA
Сборная Украины во время матча против Албании. Фото: instagram.com/uafukraine
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Национальная сборная Украины по футболу остается в тридцатке лучших команд мира. После последнего "окна сборных" она занимает 25 позицию.

Позиции Украины со времени прошедшего обновления остались без изменений, отмечено в рейтинге FIFA.

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Что касается ближайших соседей по рейтингу. Сейчас подопечные Реброва находятся ниже сборных Эквадора, Южной Кореи и Австрии, но опережают сборные Австралии, Швеции и Турции.

Рейтинг сборных
Рейтинг сборных. Фото: скриншот inside.fifa.com

Кто возглавляет рейтинг FIFA

Пятерка лидеров остается неизменной. Возглавляет рейтинг Аргентина, за ней следуют Франция, Испания, Англия и Бразилия.

В первой десятке в обновленном рейтинге появилась Германия (10-е место), также на одну позицию поднялась Португалия (6-е место) и Нидерланды (7-е место).

В свою очередь, Бельгия потеряла две позиции и оказалась на 8 месте.

Самый большой рывок в рейтинге FIFA

В первой сотне самый большой рывок совершила Замбия, поднявшись сразу на 7 позиций (87 место).

В ТОП-50 рейтинга на шесть позиций поднялась Шотландия, ныне занимающая 45 место.

Напомним, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после проигрыша от "Ливерпуля" раскритиковал Килиана Мбаппе

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отказался пожать руку россиянину Александру Головину.

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко раскритиковал Артема Довбика.

В "Реале" недовольны Тибо Куртуа и могут поменять его на Андрея Лунина.

спорт рейтинг футбол Сборная Украины по футболу ФИФА

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