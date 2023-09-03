Озвучено ім'я нового інвестора "Металіста 1925"

"Металіст 1925" житиме. Фото: пресслужба клубу

Цього тижня харківський "Металіст 1925" міг припинити існування через втрату основного інвестора. Проте клуб врятував бізнесмен, ім'я якого раніше не розголошувалося.

За інформацією пресслужби клубу, новим інвестором став Володимир Носов.

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Зазначимо, що раніше інвестор клубу АЕS Group заявив, що через атаки російських військ на їхні підприємства вони більше не можуть фінансувати клуб.

Володимир Носов. Фото: "Металіст 1925"

Новий інвестор виявився патріотом Харкова

Харків'янин Носов — засновник криптобіржі WhiteBIT та благодійник. За його словами, він просто вирішив підтримати команду у скрутні часи.

"Останні кілька днів новини про ймовірне закриття клубу заполонили спортивні медіа. Я не міг дивитися, як Харків залишиться без футболу. Мені хотілося підтримати рідне місто та його команду, крім того, я отримав десятки звернень у соціальних мережах від уболівальників із проханням врятувати команду. Мрію, щоб, попри війну, український дух не згасав, а спорт продовжував розвиватися. Тому УПЛ бути, а "Металісту" 1925 року бажаю набратися сил і продовжувати задавати рівень у турнірній таблиці", — сказав Носов.

Нинішнього сезону "Металіст 1925" у чотирьох турах УПЛ заробив шість очок і посідає десяте місце.

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