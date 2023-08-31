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Клуб УПЛ не зникне: У "Металіста 1925" нові власники

31 серпня 2023 15:36
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Агабекян Карен
редактор
Клуб УПЛ не зникне: У "Металіста 1925" нові власники
Головний тренер Едмар. Фото: "Металіст 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Упродовж доби після заяви про припинення фінансування "Металіста 1925" у клубу "з'явилися" нові власники. Незабаром вони будуть представлені громадськості.

Про це повідомило ТаТоТаке.

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Нинішнього сезону "Металіст 1925" у чотирьох турах УПЛ заробив шість очок й посідає дев'яте місце.

"Металіст 1925" отримає нових власників

За інформацією джерела, "Металіст 1925" не припинить існування, а у шостому турі УПЛ вирушить на матч проти "Руху" до Львова.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про відмову від клубу його власників та головних спонсорів. Причиною стали ракетні удари на їхні підприємства. Інвестори зазнали величезних втрат.

Нові власники, імена яких не розголошуються, через 2-3 дні зроблять офіційну заяву.

Раніше у клубі повідомляли, що саме 31 серпня мав пройти фінальний раунд переговорів із новим власником.

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