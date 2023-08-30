Клуб украинской Премьер-лиги могут расформировать
В украинской Премьер-лиге может стать на одну команду меньше. Известный харьковский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.
"Металлист 1975" может прекратить существование, утверждает журналист Владимир Зверов.
Руководство харьковского "Металлиста 1975" заявило футболистам команды, что они могут начинать поиски новых клубов. Скоро все они получат статус свободного агента.
Проблемы "Металлиста 1975"
Война в Украины негативно повлияла на бизнес харьковских инвесторов, за чей счет существует клуб. Ракетные атаки россиян нанес большой урон городскому бизнесу. Финансирование "Металлиста 1975" было существенно сокращено, но вскоре клуб и вовсе может исчезнуть.
В сезоне 2023/2024 "Металлист 1975" успел сыграть четыре поединка. Команда Эдмара одержала в них две победы. Она занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками в активе.
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