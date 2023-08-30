Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Клуб украинской Премьер-лиги могут расформировать arrow

Клуб украинской Премьер-лиги могут расформировать

30 августа 2023 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клуб украинской Премьер-лиги могут расформировать
Футболисты "Металлиста 1975" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В украинской Премьер-лиге может стать на одну команду меньше. Известный харьковский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

"Металлист 1975" может прекратить существование, утверждает журналист Владимир Зверов.

Читайте также:

Руководство харьковского "Металлиста 1975" заявило футболистам команды, что они могут начинать поиски новых клубов. Скоро все они получат статус свободного агента. 

Эдмар
Тренер "Металлиста 1975" Эдмар. Фото: УНИАН

Проблемы "Металлиста 1975" 

Война в Украины негативно повлияла на бизнес харьковских инвесторов, за чей счет существует клуб. Ракетные атаки россиян нанес большой урон городскому бизнесу. Финансирование "Металлиста 1975" было существенно сокращено, но вскоре клуб и вовсе может исчезнуть. 

В сезоне 2023/2024 "Металлист 1975" успел сыграть четыре поединка. Команда Эдмара одержала в них две победы. Она занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками в активе. 

Напомним, Лунин получит приглашение от "Милана": известно условие трансфера. 

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" до закрытия трансферного окна. 

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок. 

Роман Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу. 

Милевский удивил бывшего партнера по "Динамо" неожиданным подарком. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз