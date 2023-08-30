Клуб украинской Премьер-лиги могут расформировать

Футболисты "Металлиста 1975" перед матчем. Фото: УНИАН

В украинской Премьер-лиге может стать на одну команду меньше. Известный харьковский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

"Металлист 1975" может прекратить существование, утверждает журналист Владимир Зверов.

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Тренер "Металлиста 1975" Эдмар. Фото: УНИАН

Проблемы "Металлиста 1975"

Война в Украины негативно повлияла на бизнес харьковских инвесторов, за чей счет существует клуб. Ракетные атаки россиян нанес большой урон городскому бизнесу. Финансирование "Металлиста 1975" было существенно сокращено, но вскоре клуб и вовсе может исчезнуть.

В сезоне 2023/2024 "Металлист 1975" успел сыграть четыре поединка. Команда Эдмара одержала в них две победы. Она занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

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