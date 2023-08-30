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Клуб української Прем'єр-ліги можуть розформувати

30 серпня 2023 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клуб української Прем'єр-ліги можуть розформувати
Футболісти "Металліста 1975" перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В українській Прем'єр-лізі може стати на одну команду менше. Відомий харківський клуб зіштовхнувся із серйозними фінансовими проблемами.

"Металліст 1975" може припинити існування, стверджує журналіст Володимир Звєров.

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Едмар
Тренер "Металліста 1975" Едмар. Фото: УНІАН

Проблеми "Металліста 1975"

Війна в Україні негативно вплинула на бізнес харківських інвесторів, коштом яких існує клуб. Ракетні атаки росіян завдали великої шкоди міському бізнесу. Фінансування "Металліста 1975" було суттєво скорочено, але незабаром клуб взагалі може зникнути.

У сезоні 2023/2024 "Металліст 1975" встиг зіграти чотири поєдинки. Команда Едмара здобула в них дві перемоги. Вона займає дев'яте місце у турнірній таблиці з шістьма очками в активі.

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