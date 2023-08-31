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Клуб УПЛ не исчезнет: У "Металлиста 1925" новые владельцы

31 августа 2023 15:36
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Агабекян Карен
редактор
Клуб УПЛ не исчезнет: У "Металлиста 1925" новые владельцы
Главный тренер Эдмар. Фото: "Металлист 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В течение суток после заявления о прекращении финансирования "Металлиста 1925" у клуба "появились" новые владельцы. Вскоре они будут представлены общественности.

Об этом сообщило ТаТоТаке.

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В нынешнем сезоне "Металлист 1925" в четырех турах УПЛ заработал шесть очков и занимает девятое место.

"Металлист 1925" получит новых владельцев

По информации источника, "Металлист 1925" не прекратит существование, а в шестом туре УПЛ отправится на матч против "Руха" во Львов.

Отметим, что ранее сообщалось об отказе от клуба его владельцев и главных спонсоров. Причиной стали ракетные удары по их предприятиям. Инвесторы понесли огромные потери.

Новые владельцы, имена которых не разглашаются, через 2-3 дня сделают официальное заявление.

Ранее в клубе сообщали, что именно 31 августа должен был пройти финальный раунд переговоров с новым владельцем.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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