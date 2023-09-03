Озвучено имя нового инвестора "Металлиста 1925"

"Металлист 1925" будет жить. Фото: пресс-служба клуба

На текущей неделе харьковский "Металлист 1925" мог прекратить существование из-за потери основного инвестора. Однако клуб спас бизнесмен, имя которого ранее не разглашалось.

По информации пресс-службы клуба, новым инвестором стал Владимир Носов.

Читайте также:

Отметим, что ранее инвестор клуба АЕS Group заявил, что из-за атак российских войск на их предприятия они больше не могут финансировать клуб.

Владимир Носов. Фото: "Металлист 1925"

Новый инвестор оказался патриотом Харькова

Харьковчанин Носов — основатель криптобиржи WhiteBIT и благотворитель. По его словам, он просто решил поддержать команду в трудные времена.

"Последние несколько дней новости о вероятном закрытии клуба заполонили спортивные медиа. Я не мог смотреть, как Харьков останется без футбола. Мне хотелось поддержать родной город и его команду, кроме того, я получил десятки обращений в социальных сетях от болельщиков с просьбой спасти команду. Мечтаю, чтобы, несмотря на войну, украинский дух не угасал, а спорт продолжал развиваться. Поэтому УПЛ быть, а "Металлисту" 1925 желаю набраться сил и продолжать задавать уровень в турнирной таблице", — сказал Носов.

В нынешнем сезоне "Металлист 1925" в четырех турах УПЛ заработал шесть очков и занимает десятое место.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

"Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

Что с Мудриком: Почеттино рассказал о положении украинца в "Челси".