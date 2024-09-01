Палац Спорту у Харкові майже повністю зруйновано через ракетну атаку

Харків після ракетного обстрілу. Фото: Reuters/Vitalii Hnidyi

Російські війська здійснили ще один масований обстріл Харкова. Внаслідок цього теракту є жертви, зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Харківський Палац спорту практично зруйнований, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У неділю, 1 вересня, російські війська обстріляли Харків. Ще вночі супротивник ударив по місту новою ракетою, яка перевищує потужність ФАБ-500. Вранці обстріл продовжився.

Палац Спорту у Харкові до ракетної атаки. Фото: Pinterest

Результати ракетної атаки

Ворог обрав декілька цілей у Харкові. Зокрема, у Салтівському районі було зафіксовано попадання поряд із входом до супермаркету. Також ракета прилетіла до приватного сектору.

Загалом росіяни випустили по Харкову понад 10 ракет. Понад 41 особа постраждала внаслідок цього ракетного удару по місту, з них п'ятеро — діти.

Палац спорту у Харкові після обстрілу. Фото: НОК України

Одна з ракет упала поряд із харківським Палацом спорту. НОК України опублікував фотографію, де видно, що найбільша спортивна споруда Харкова закритого типу практично зруйнована. Зберігся лише обгорілий каркас будівлі.

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