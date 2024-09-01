Дворец Спорта в Харькове почти полностью разрушен из-за ракетной атаки

Дворец спорта в Харькове сильно пострадал после прилета российской ракеты
Российские войска совершили еще один массированный обстрел Харькова. В результате этого теракта есть жертвы, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
Харьковский Дворец спорта практически разрушен, сообщает портал Новини.LIVE.
В воскресенье, 1 сентября, российские войска обстреляли Харьков. Еще ночью противник ударил по городу новой ракетой, которая превышает по мощности ФАБ-500. Утром обстрел продолжился.
Результаты ракетной атаки
Враг выбрал несколько целей в Харькове. В частности, в Салтовском районе было зафиксировано попадание рядом со входом в супермаркет. Также ракета прилетела в частный сектор.
В общей сложности россияне выпустили по Харькову больше 10 ракет. Более 41 человека пострадали в результате этого ракетного удара по городу, из них пять — дети.
Одна из ракет упала рядом с харьковским Дворцом спорта. НОК Украины опубликовал фотографию, на которой видно, что самое большое спортивное сооружение Харькова закрытого типа практически разрушено. Сохранился только обгоревший каркас здания.
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