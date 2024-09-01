Дворец Спорта в Харькове почти полностью разрушен из-за ракетной атаки

Харьков после ракетного обстрела. Фото: Reuters/Vitalii Hnidyi

Российские войска совершили еще один массированный обстрел Харькова. В результате этого теракта есть жертвы, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Харьковский Дворец спорта практически разрушен, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В воскресенье, 1 сентября, российские войска обстреляли Харьков. Еще ночью противник ударил по городу новой ракетой, которая превышает по мощности ФАБ-500. Утром обстрел продолжился.

Дворец Спорта в Харькове до ракетной атаки. Фото: Pinterest

Результаты ракетной атаки

Враг выбрал несколько целей в Харькове. В частности, в Салтовском районе было зафиксировано попадание рядом со входом в супермаркет. Также ракета прилетела в частный сектор.

В общей сложности россияне выпустили по Харькову больше 10 ракет. Более 41 человека пострадали в результате этого ракетного удара по городу, из них пять — дети.

Дворец Спорта в Харькове после обстрела. Фото: НОК Украины

Одна из ракет упала рядом с харьковским Дворцом спорта. НОК Украины опубликовал фотографию, на которой видно, что самое большое спортивное сооружение Харькова закрытого типа практически разрушено. Сохранился только обгоревший каркас здания.

Напомним, Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.

"Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.

Миколенко объяснил, почему выбрал Манчестер вместо Ливерпуля.

Максимов объяснил, что на самом деле произошло в "Днепре-1" перед стартом сезона.

Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".