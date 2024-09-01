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Дворец спорта в Харькове сильно пострадал после прилета российской ракеты

1 сентября 2024 15:48
Валерий Ковалевич - Редактор
Дворец Спорта в Харькове почти полностью разрушен из-за ракетной атаки
Харьков после ракетного обстрела. Фото: Reuters/Vitalii Hnidyi
Валерий Ковалевич - Редактор

Российские войска совершили еще один массированный обстрел Харькова. В результате этого теракта есть жертвы, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Харьковский Дворец спорта практически разрушен, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В воскресенье, 1 сентября, российские войска обстреляли Харьков. Еще ночью противник ударил по городу новой ракетой, которая превышает по мощности ФАБ-500. Утром обстрел продолжился. 

Дворец Спорта в Харькове
Дворец Спорта в Харькове до ракетной атаки. Фото: Pinterest

Результаты ракетной атаки 

Враг выбрал несколько целей в Харькове. В частности, в Салтовском районе было зафиксировано попадание рядом со входом в супермаркет. Также ракета прилетела в частный сектор. 

В общей сложности россияне выпустили по Харькову больше 10 ракет. Более 41 человека пострадали в результате этого ракетного удара по городу, из них пять — дети.  

Дворец Спорта в Харькове
Дворец Спорта в Харькове после обстрела. Фото: НОК Украины

Одна из ракет упала рядом с харьковским Дворцом спорта. НОК Украины опубликовал фотографию, на которой видно, что самое большое спортивное сооружение Харькова закрытого типа практически разрушено. Сохранился только обгоревший каркас здания. 

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