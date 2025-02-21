Паркер — Баколе: де дивитись бій та хто покаже онлайн

Новозеландець Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/joeboxerparker

Саудівська Аравія прийматиме у суботу, 22 лютого черговий великий вечір боксу. Однією із його окрас має стати поєдинок Паркер — Баколе.

Мартін Баколе замінив Даніеля Дюбуа у якості соперника для Джозефа Паркера, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де та коли дивитись бій Паркер — Баколе

Основний кард має розпочатися 22 лютого о 18:15 за київським часом. Поєдинок між Паркером та Баколе стартує не раніше ніж о 23:10.

Пряму трансляцію боксерського шоу у Саудівській Аравії проведе стрімінговий сервіс DAZN.

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