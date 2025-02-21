Паркер — Баколе: где смотреть бой и кто покажет онлайн

Новозеландец Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/joeboxerparker

Саудовская Аравия будет принимать в субботу, 22 февраля очередной большой вечер бокса. Одним из его украшений должен стать поединок Паркер — Баколе.

Мартин Баколе заменил Даниэля Дюбуа в качестве соперника для Джозефа Паркера, сообщает портал Новини.LIVE.

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Где и когда смотреть бой Паркер - Баколе

Основной кард должен начаться 22 февраля в 18:15 по киевскому времени. Поединок между Паркером и Баколе стартует не ранее чем в 23:10.

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