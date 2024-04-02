Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Педрі розповів, з ким Барселона хоче зіграти у фіналі Ліги чемпіонів arrow

Педрі розповів, з ким Барселона хоче зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

2 квітня 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Педрі розповів, з ким Барселона хоче зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
Педрі повернувся до тренувань. Фото: instagram.com/pedri/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Іспанії та "Барселони" Педрі Гонсалес впевнений, що його команда під силу вийти у фінал Ліги чемпіонів. Футболіст вірить у шанси каталонців виграти єврокубковий турнір.

Педрі назвав оптимальних суперників у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Relevo.

Читайте також:

"Барселона" поступово повертається у боротьбу за титули після тривалої ігрової кризи, яку команда пережила в середині цього сезону. Рішення Хаві Ернандеса піти з посади головного тренера наприкінці сезону позитивно вплинуло на "синьо-гранатових".

Барселона
Футболісти "Барселони" у матчі Ла-Ліги. Фото: Reuters/Nacho Doce

Прогноз Педрі на Лігу чемпіонів

Після 30 турів у чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Реалу" на сім очок. У Лізі чемпіонів каталонці вийшли до чвертьфіналу, де зіграють із французьким "ПСЖ".

Педрі позитивно оцінив шанси своєї команди у протистоянні із чемпіонами Франції. Молодий півзахисник вважає, що "Барселона" може виграти не лише поєдинки 1/4, а й півфінал ЛЧ. На цій стадії турніру каталонці можуть зіграти з переможцем пари "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія).

Суперником із фіналу Педрі хоче бачити "Манчестер Сіті" чи мадридський "Реал". Футболіст не сумнівається, що його команді вистачить сил на перемогу у вирішальному матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, батько Довбика мріє про трансфер Артема до англійського топклубу.

Гюндоган піде з Барселони, Де Йонг ще не прийняв рішення. 

Клуби із трьох країн Євросоюзу стежать за молодим українським голкіпером аутсайдера УПЛ. 

Кімміх відмовився залишатися в "Баварії" — на нього претендують п'ять топових клубів.

Дружина Роналду показала, на кого схожі діти футболіста.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Барселона
Педрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд