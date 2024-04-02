Педрі розповів, з ким Барселона хоче зіграти у фіналі Ліги чемпіонів
Півзахисник збірної Іспанії та "Барселони" Педрі Гонсалес впевнений, що його команда під силу вийти у фінал Ліги чемпіонів. Футболіст вірить у шанси каталонців виграти єврокубковий турнір.
Педрі назвав оптимальних суперників у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Relevo.
"Барселона" поступово повертається у боротьбу за титули після тривалої ігрової кризи, яку команда пережила в середині цього сезону. Рішення Хаві Ернандеса піти з посади головного тренера наприкінці сезону позитивно вплинуло на "синьо-гранатових".
Прогноз Педрі на Лігу чемпіонів
Після 30 турів у чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Реалу" на сім очок. У Лізі чемпіонів каталонці вийшли до чвертьфіналу, де зіграють із французьким "ПСЖ".
Педрі позитивно оцінив шанси своєї команди у протистоянні із чемпіонами Франції. Молодий півзахисник вважає, що "Барселона" може виграти не лише поєдинки 1/4, а й півфінал ЛЧ. На цій стадії турніру каталонці можуть зіграти з переможцем пари "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія).
Суперником із фіналу Педрі хоче бачити "Манчестер Сіті" чи мадридський "Реал". Футболіст не сумнівається, що його команді вистачить сил на перемогу у вирішальному матчі Ліги чемпіонів.
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