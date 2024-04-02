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Педри рассказал, с кем Барселона хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

2 апреля 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Педри рассказал, с кем Барселона хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
Педри вернулся к тренировкам. Фото: instagram.com/pedri/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес уверен, что его команда по силам выйти в финал Лиги чемпионов. Футболист верит в шансы каталонцев выиграть еврокубковый турнир.

Педри назвал оптимальных соперников по финалу Лиги чемпионов, сообщает Relevo

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Барселона
Футболисты "Барселоны" в матче Ла Лиги. Фото: Reuters/Nacho Doce

Прогноз Педри на Лигу чемпионов 

После 30 туров в чемпионате Испании "Барселона" идет на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Реала" на семь очков. В Лиге чемпионов каталонцы вышли в четвертьфинал, где сыграют с французским "ПСЖ". 

Педри положительно оценил шансы своей команды в противостоянии с чемпионами Франции. Молодой полузащитник считает, что "Барселона" может выиграть не только поединки 1/4, но и полуфинал ЛЧ. На этой стадии турнира каталонцы могут сыграть с победителем пары "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Атлетико" Мадрид (Испания). 

Соперником по финалу Педри хочет видеть "Манчестер Сити" или мадридский "Реал". Футболист не сомневается в том, что его команде хватит сил на победу в решающем матче Лиги чемпионов. 

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