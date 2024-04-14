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Перейра нокаутував Хілла у головній події ювілейного турніру UFC 300

14 квітня 2024 10:45
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Агабекян Карен
редактор
Перейра нокаутував Хілла у головній події ювілейного турніру UFC 300
Алекс Перейра проти Джамаала Хілла. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада, США пройшов ювілейний "номерний" турнір UFC 300. У головній події шоу відбувся поєдинок чемпіона у напівважкій вазі бразильця Алекса Перейри та американця Джамаала Хілла.

Переможцем цього поєдинку став Перейра, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Хілл раніше був чемпіоном, але відмовився від титулу через травму. У поєдинку за вакантний пояс Перейра достроково переміг Іржі Прохазку.

Бій Перейра vs Хілл

Поєдинок двох нокаутерів очікувано розпочався з розвідки. Бійці працювали з дистанції, Хілл часто промацував чемпіона лоукіками.

Перейра по ходу першого раунду поступово скорочував дистанцію і, опинившись на потрібній дистанції, пробив лівий бічний.

Хілл упав на підлогу і не міг уникнути добивання. Перейра сильно його бив, поки рефері запізнювався із зупинкою бою. Однак суддя все ж таки дав відмашку.

Підсумок поєдинку: Алекс Перейра переміг Джамаала Хілла технічним нокаутом у першому раунді.

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ММА
UFC
змішані єдиноборства
Алекс Перейра

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