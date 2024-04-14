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Перейра нокаутировал Хилла в главном событии юбилейного турнира UFC 300

14 апреля 2024 10:45
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Агабекян Карен
редактор
Перейра нокаутировал Хилла в главном событии юбилейного турнира UFC 300
Алекс Перейра против Джамаала Хилла. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США прошел юбилейный "номерной" турнир UFC 300. В главном событии шоу состоялся поединок чемпиона в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры и американца Джамаала Хилла.

Победителем в этом поединке стал Перейра, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Хилл ранее был чемпионом, но отказался от титула из-за травмы. В поединке за вакантный пояс Перейра досрочно победил Иржи Прохазку.

Бой Перейра vs Хилл

Поединок двух нокаутеров ожидаемо начался с разведки. Бойцы работали с дистанции, Хилл часто прощупывал чемпиона лоукиками.

Перейра по ходу первого раунда постепенно сокращал дистанцию и оказавшись на нужной дистанции пробил левый боковой.

Хилл упал на настил и не мог избежать добивания. Перейра сильно его избивал, пока рефери опаздывал с остановкой боя. Однако судья все же дал отмашку.

Итог поединка: Алекс Перейра победил Джамаала Хилла техническим нокаутом в первом раунде.

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ММА
UFC
смешанные единоборства
Алекс Перейра

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