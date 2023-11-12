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Перейра нокаутував Прохазку та став чемпіоном UFC у напівважкій вазі

12 листопада 2023 12:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Перейра нокаутував Прохазку та став чемпіоном UFC у напівважкій вазі
Перейра та Прохазка. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Бразилець Алекс Перейра завоював ще один чемпіонський пояс UFC, тепер у напівважкій вазі. Це сталося в рамках головної події турніру 295 у протистоянні із Їржі Прохазкою.

Відео нокауту в матеріалі Новини.LIVE.

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Перший раунд пройшов на зустрічних курсах. Обидва суперники завдавали ударів по всіх напрямках, проте бразилець виділився своїми лоукіками, чим і заніс п'ятихвилинку собі в актив.

Вже в другому раунді вирішився результат зустрічі. Прохазка повірив у свої сили та почав тиснути на Перейру, проте нарвався на пару ударів у голову в стійці, після чого отримав серію нищівних ліктів і відправився у нокаут.

Зазначимо, для бразильця цей титул став уже другим у рамках UFC. Раніше Алекс здолав давнього суперника Ісраеля Адесанью, забравши у нього пояс, однак після втратив його в реванші.

З алкоголіка у чемпіони

Цікаво, що Алекс народився в бідній бразильській родині з індіанським корінням племені патаксо. Життя у бразильських нетрях, відомих також як і фавели, швидко привело хлопчика до того, щоб він у 12 років покинув школу і зайнявся роботою в магазині шин. Там під впливом оточення Перейра швидко спився, став молодим алкоголіком і, щоб кинути згубну звичку, Алекс почав займатися кікбоксингом. У кікбоксингу він є колишнім чемпіоном Glory у середній та напівважкій вазі.

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