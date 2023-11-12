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Перейра нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

12 ноября 2023 12:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Перейра нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Перейра и Прохазка. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бразилец Алекс Перейра завоевал еще один чемпионский пояс UFC, теперь в полутяжелом весе. Это произошло в рамках главного события турнира 295 в противостоянии с Иржи Прохазкой.

Видео нокаута в материале Новини.LIVE.

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Первый раунд прошел на встречных курсах. Оба соперника наносили удары по всем направлениям, однако бразилец выделился своими лоукиками, чем и занес пятиминутку себе в актив.

Уже во втором раунде разрешился результат встречи. Прохазка поверил в свои силы и начал давить на Перейру, однако нарвался на пару ударов в голову в стойке, после чего получил серию сокрушительных локтей и отправился в нокаут.

Отметим, что для бразильца этот титул стал уже вторым в рамках UFC. Ранее Алекс одолел давнего соперника Исраэля Адесанью, забрав у него пояс, однако после потерял его в реванше.

Из алкоголика в чемпионы

Интересно, что Алекс родился в бедной бразильской семье с индейскими корнями племени патаксо. Жизнь в бразильских дебрях, известных также как фавелы, быстро привела мальчика к тому, что он в 12 лет покинул школу и занялся работой в магазине шин. Там под влиянием окружения Перейра быстро спился, стал молодым алкоголиком и, чтобы бросить пагубную привычку, Алекс начал заниматься кикбоксингом. В кикбоксинге он является бывшим чемпионом Glory в среднем и полутяжелом весе.

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