Реал переміг Манчестер Сіті, а Анчелотті встановив три рекорди в Лізі чемпіонів

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

У Мадриді відбувся матч-відповідь стикового раунду Ліги чемпіонів. "Реал" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Кіліана Мбаппе.

Мадридці після двох перемог пройшли до наступного раунду, передає портал Новини.LIVE.

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Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Рекорди Анчелотті в Лізі чемпіонів

У Мадриді Анчелотті виграв свій 123-й матч у Лізі чемпіонів, що є найкращим результатом в історії.

Для 123 перемог Карло знадобилося 214 матчів. При цьому, у нього 47 нічиїх і 44 поразки.

У Лізі чемпіонів 65-річний тренер перемагав із "Реалом", "Наполі", "ПСЖ", "Баварією", "Челсі", "Міланом", "Пармою" і "Ювентусом".

Карло Анчелотті та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Також Анчелотті взяв участь у 73-й грі в Лізі чемпіонів на чолі "Реала", чим оновив свій рекорд.

На другій сходинці за кількістю матчів легендарний наставник "Реала" Мігель Муньос — 71 матч.

Також у матчі в Мадриді Анчелотті та Хосеп Гвардіола увійшли в історію як перші тренери, які зустрілися один з одним у Лізі чемпіонів уже вдесяте.

Вісім таких матчів відбулися, коли Анчелотті тренував мадридський "Реал", а Гвардіола керував "Манчестер Сіті". Ще два поєдинки відбулися 2014 року, коли Пеп очолював мюнхенську "Баварію".

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

У дев'яти попередніх зустрічах у ЛЧ Анчелотті здобув п'ять перемог, команди Гвардіоли вигравали двічі, а ще два матчі завершилися внічию.

За словами Анчелотті після матчу, він задоволений не рекордами, а перемогою.

"Ми провели чудовий матч: зіграли ідеально в обороні, атаці, позиційній грі та перехідних фазах. Саме такий футбол ми хотіли показати, повторивши успіх першого поєдинку. Команда діяла злагоджено, що дозволило кожному проявити свою майстерність.

Не буду виділяти окремих гравців - усі показали себе з найкращого боку. Менді відіграв надійно, Рюдігер, Вальверде, попри не найкращу форму... Усі впоралися. Коли команда діє правильно, кожен розкривається.

Я скажу хлопцям, що це була чудова гра. Проти такого суперника завжди непросто, але в цих двох матчах ми домоглися переваги", — зазначив Анчелотті.

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