Реал переміг Манчестер Сіті, а Анчелотті встановив три рекорди в Лізі чемпіонів

Перемога Реала над Ман Сіті побила рекорди — реакція Анчелотті
У Мадриді відбувся матч-відповідь стикового раунду Ліги чемпіонів. "Реал" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Кіліана Мбаппе.
Мадридці після двох перемог пройшли до наступного раунду, передає портал Новини.LIVE.
Рекорди Анчелотті в Лізі чемпіонів
У Мадриді Анчелотті виграв свій 123-й матч у Лізі чемпіонів, що є найкращим результатом в історії.
Для 123 перемог Карло знадобилося 214 матчів. При цьому, у нього 47 нічиїх і 44 поразки.
У Лізі чемпіонів 65-річний тренер перемагав із "Реалом", "Наполі", "ПСЖ", "Баварією", "Челсі", "Міланом", "Пармою" і "Ювентусом".
Також Анчелотті взяв участь у 73-й грі в Лізі чемпіонів на чолі "Реала", чим оновив свій рекорд.
На другій сходинці за кількістю матчів легендарний наставник "Реала" Мігель Муньос — 71 матч.
Також у матчі в Мадриді Анчелотті та Хосеп Гвардіола увійшли в історію як перші тренери, які зустрілися один з одним у Лізі чемпіонів уже вдесяте.
Вісім таких матчів відбулися, коли Анчелотті тренував мадридський "Реал", а Гвардіола керував "Манчестер Сіті". Ще два поєдинки відбулися 2014 року, коли Пеп очолював мюнхенську "Баварію".
У дев'яти попередніх зустрічах у ЛЧ Анчелотті здобув п'ять перемог, команди Гвардіоли вигравали двічі, а ще два матчі завершилися внічию.
За словами Анчелотті після матчу, він задоволений не рекордами, а перемогою.
"Ми провели чудовий матч: зіграли ідеально в обороні, атаці, позиційній грі та перехідних фазах. Саме такий футбол ми хотіли показати, повторивши успіх першого поєдинку. Команда діяла злагоджено, що дозволило кожному проявити свою майстерність.
Не буду виділяти окремих гравців - усі показали себе з найкращого боку. Менді відіграв надійно, Рюдігер, Вальверде, попри не найкращу форму... Усі впоралися. Коли команда діє правильно, кожен розкривається.
Я скажу хлопцям, що це була чудова гра. Проти такого суперника завжди непросто, але в цих двох матчах ми домоглися переваги", — зазначив Анчелотті.
Нагадаємо, у "Динамо" можуть зіткнутися з проблемами в другій половині чемпіонату — що сталося.
У київському "Динамо" сімейна драма — футболіста кинула дівчина через зраду.
Вихованець "Динамо" став лідером "Олександрії" під час тренувальних зборів у Туреччині.
Що з кар'єрою Михайла Мудрика — чи є новини у справі про допінг.
Читайте Новини.LIVE!