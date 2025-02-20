Реал победил Манчестер Сити, а Анчелотти установил три рекорда в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

В Мадриде прошел ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов. "Реал" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.

Мадридцы после двух побед прошли в следующий раунд, передает портал Новини.LIVE.

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Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Рекорды Анчелотти в Лиге чемпионов

В Мадриде Анчелотти выиграл свой 123-й матч в Лиге чемпионов, что является лучшим результатом в истории.

Для 123 побед Карло потребовалось 214 матчей. При этом, у него 47 ничьих и 44 поражения.

В Лиге чемпионов 65-летний тренер побеждал с "Реалом", "Наполи", "ПСЖ", "Баварией", "Челси", "Миланом", "Пармой" и "Ювентусом".

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Также Анчелотти принял участие в 73-й игре в Лиге чемпионов во главе "Реала", чем обновил свой рекорд.

На второй строчке по количеству матчей легендарный наставник "Реала" Мигель Муньос — 71 матч.

Также в матче в Мадриде Анчелотти и Хосеп Гвардиола вошли в историю как первые тренеры, которые встретились друг с другом в Лиге чемпионов уже в десятый раз.

Восемь таких матчей прошли, когда Анчелотти тренировал мадридский "Реал", а Гвардиола руководил "Манчестер Сити". Еще два поединка состоялись в 2014 году, когда Пеп возглавлял мюнхенскую "Баварию".

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

В девяти предыдущих встречах в ЛЧ Анчелотти одержал пять побед, команды Гвардиолы выигрывали дважды, а еще два матча завершились вничью.

По словам Анчелотти после матча, он доволен не рекордами, а победой.

"Мы провели отличный матч: сыграли идеально в обороне, атаке, позиционной игре и переходных фазах. Именно такой футбол мы хотели показать, повторив успех первого поединка. Команда действовала слаженно, что позволило каждому проявить свое мастерство.

Не буду выделять отдельных игроков — все показали себя с лучшей стороны. Менди отыграл надежно, Рюдигер, Вальверде, несмотря на не лучшую форму... Все справились. Когда команда действует правильно, каждый раскрывается.

Я скажу ребятам, что это была отличная игра. Против такого соперника всегда непросто, но в этих двух матчах мы добились преимущества", — отметил Анчелотти.

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