Медальний залік Олімпіади-2024 за середу, 7 серпня — підсумки змагань

Перемоги спортсменів 11 дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік
У Парижі в середу, 7 серпня, відбувся одинадцятий день Олімпійських ігор-2024. Серед спортсменів було розіграно 23 комплекти нагород, із яких Україна здобула "золото" з боксу в ваговій категорії до 80 кг.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Підсумки Олімпійських ігор-2024 за середу, 7 серпня.
На Олімпіаді в Парижі в змішаній естафеті зі спортивної ходьби перемогли іспанці Альваро Мартін і Марія Перес, здобувши золоту медаль. Україну представили Іван Банзерук та Людмила Оляновська, які посіли 17 місце. Вперше на Олімпійських іграх розігрувались медалі в цій дисципліні.
У фіналі спортивного скелелазіння на швидкість серед жінок олімпійською чемпіонкою стала полька Александра Мирослав, здобувши перше "золото" для Польщі на Іграх у Парижі. "Срібло" отримала китаянка Ден Ліцзюань, "бронза" дісталася польці Александрі Калуцькій.
Ямайський легкоатлет Родже Стона став чемпіоном Олімпіади-2024 у метанні диска з результатом 70,0 м. Він побив олімпійський рекорд, встановлений батьком Міколаса Алекни, Віргіліюсом Алекною, 2004 року (69,89 м). Литовець Міколас Алекна — володар світового рекорду, став другим.
Українець Олександр Хижняк виграв "золото" з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпіаді, перемігши казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів 3:2.
Інші перемоги спортсменів:
- Австралієць Метью Верн виборов золоту нагороду у вітрильному спорті (шверборт) на Олімпіаді-2024.
- У вітрильному спорті (швербот) серед жінок "золото" здобула Маріт Боувмістер з Нідерландів. Це її четверта поспіль Олімпіада з медаллю.
- Важкоатлет Лі Фабінь із Китаю переміг у ваговій категорії до 61 кг з результатом 310 кг.
- Австралієць Кіган Палмер виборов золоту медаль Олімпіади-2024 у скейтбордингу.
- Чоловіча збірна Австралії перемогла в командних перегонах переслідування з велотреку, випередивши збірну Великої Британії.
- Американська жіноча збірна здобула "золото" в командній гонитві переслідування з велотреку. На крок позаду опинилась Нова Зеландія.
- Японець Нао Кусака виборов перемогу в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 77 кг.
- Збірна Китаю з артистичного плавання здобула "золото", ставши першою в акробатичній програмі з результатом 996,1389 бала.
- Паніпак Вонгпаттанакіт із Таїланду отримала золоту медаль із тхеквондо, ставши першою у вазі до 49 кг.
- Представник Південної Кореї Парк Те Чун став чемпіоном Олімпіади-2024 з тхеквондо у вазі до 58 кг.
- Квінсі Голл із США виборов золоту нагороду в бігу на 400 м. Також він є бронзовим призером чемпіонату світу 2023 року.
- Австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді перемогла на Олімпіаді-2024 з результатом 4,90 м.
- Марокканець Суфіан Ельбаккалі здобув перемогу в бігу на 3000 м з перешкодами. Спортсмен також є чемпіоном Токіо-2020.
- Сара Енн Хілдебрандт із США завоювала золоту нагороду з вільної боротьби. Крім того, Хільдебрандт — бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.
- Кубинець Ерісланді Альварес отримав "золото" на Олімпіаді-2024 з боксу в ваговій категорії до 63,5 кг, перемігши француза Софьяна Уміа з рахунком 3:2.
США продовжують лідирувати у заліку з 27 золотими медалями, випереджаючи Китай на дві нагороди. Україна займає 17 позицію, завдяки "золоту" Олександра Хижняка, загалом наші спортсмени вибороли 8 медалей.
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