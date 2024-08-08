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Перемоги спортсменів 11 дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

8 серпня 2024 02:02
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Медальний залік Олімпіади-2024 за середу, 7 серпня — підсумки змагань
Український олімпійський чемпіон із боксу Олександр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Парижі в середу, 7 серпня, відбувся одинадцятий день Олімпійських ігор-2024. Серед спортсменів було розіграно 23 комплекти нагород, із яких Україна здобула "золото" з боксу в ваговій категорії до 80 кг.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Підсумки Олімпійських ігор-2024 за середу, 7 серпня.

На Олімпіаді в Парижі в змішаній естафеті зі спортивної ходьби перемогли іспанці Альваро Мартін і Марія Перес, здобувши золоту медаль. Україну представили Іван Банзерук та Людмила Оляновська, які посіли 17 місце. Вперше на Олімпійських іграх розігрувались медалі в цій дисципліні.

Медальний залік за середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі

Підсумки 11 дня Олімпіади-2024 за середу, 7 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня. Фото: скриншот

У фіналі спортивного скелелазіння на швидкість серед жінок олімпійською чемпіонкою стала полька Александра Мирослав, здобувши перше "золото" для Польщі на Іграх у Парижі. "Срібло" отримала китаянка Ден Ліцзюань, "бронза" дісталася польці Александрі Калуцькій.

Чим закінчився 11 день Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня

Результати Олімпійських ігор-2024 за середу, 7 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня. Фото: скриншот

Ямайський легкоатлет Родже Стона став чемпіоном Олімпіади-2024 у метанні диска з результатом 70,0 м. Він побив олімпійський рекорд, встановлений батьком Міколаса Алекни, Віргіліюсом Алекною, 2004 року (69,89 м). Литовець Міколас Алекна — володар світового рекорду, став другим.

Медальний залік 11 дня Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня

Перемоги 11 дня Олімпійських ігор-2024 за середу, 7 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня. Фото: скриншот

Українець Олександр Хижняк виграв "золото" з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпіаді, перемігши казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів 3:2.

Підсумки 11 дня Олімпіади-2024 в Парижі в середу, 7 серпня

Як минули спортивні змагання Олімпіади-2024 в середу, 7 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня. Фото: скриншот

Інші перемоги спортсменів:

  • Австралієць Метью Верн виборов золоту нагороду у вітрильному спорті (шверборт) на Олімпіаді-2024.
  • У вітрильному спорті (швербот) серед жінок "золото" здобула Маріт Боувмістер з Нідерландів. Це її четверта поспіль Олімпіада з медаллю.
  • Важкоатлет Лі Фабінь із Китаю переміг у ваговій категорії до 61 кг з результатом 310 кг.
  • Австралієць Кіган Палмер виборов золоту медаль Олімпіади-2024 у скейтбордингу.
  • Чоловіча збірна Австралії перемогла в командних перегонах переслідування з велотреку, випередивши збірну Великої Британії.
  • Американська жіноча збірна здобула "золото" в командній гонитві переслідування з велотреку. На крок позаду опинилась Нова Зеландія.
  • Японець Нао Кусака виборов перемогу в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 77 кг.
  • Збірна Китаю з артистичного плавання здобула "золото", ставши першою в акробатичній програмі з результатом 996,1389 бала.
  • Паніпак Вонгпаттанакіт із Таїланду отримала золоту медаль із тхеквондо, ставши першою у вазі до 49 кг.
  • Представник Південної Кореї Парк Те Чун став чемпіоном Олімпіади-2024 з тхеквондо у вазі до 58 кг.
  • Квінсі Голл із США виборов золоту нагороду в бігу на 400 м. Також він є бронзовим призером чемпіонату світу 2023 року.
  • Австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді перемогла на Олімпіаді-2024 з результатом 4,90 м.
  • Марокканець Суфіан Ельбаккалі здобув перемогу в бігу на 3000 м з перешкодами. Спортсмен також є чемпіоном Токіо-2020.
  • Сара Енн Хілдебрандт із США завоювала золоту нагороду з вільної боротьби. Крім того, Хільдебрандт — бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.
  • Кубинець Ерісланді Альварес отримав "золото" на Олімпіаді-2024 з боксу в ваговій категорії до 63,5 кг, перемігши француза Софьяна Уміа з рахунком 3:2.

Чим закінчилися спортивні змагання на Олімпійських іграх-2024 в середу, 7 серпня

11 день Олімпійських ігор-2024 в середу, 7 серпня
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня. Фото: скриншот

США продовжують лідирувати у заліку з 27 золотими медалями, випереджаючи Китай на дві нагороди. Україна займає 17 позицію, завдяки "золоту" Олександра Хижняка, загалом наші спортсмени вибороли 8 медалей.

Які комплекти медалей розіграли в середу, 7 серпня, на Олімпіаді-2024
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 в Парижі в середу, 7 серпня. Фото: скриншот

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