Медальный зачет Олимпиады-2024 за среду, 7 августа — итоги соревнований

Победы спортсменов 11 дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет
В Париже в среду, 7 августа, состоялся одиннадцатый день Олимпийских игр-2024. Среди спортсменов было разыграно 23 комплекта наград, из которых Украина получила "золото" по боксу в весовой категории до 80 кг.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Итоги Олимпийских игр-2024 за среду, 7 августа
На Олимпиаде в Париже в смешанной эстафете по спортивной ходьбе победили испанцы Альваро Мартин и Мария Перес, одержав золотую медаль. Украину представили Иван Банзерук и Людмила Оляновская, занявшие 17 место. Впервые на Олимпийских играх разыгрывались медали по этой дисциплине.
В финале спортивного скалолазания на скорость среди женщин олимпийской чемпионкой стала полька Александра Мирослав, одержав первое "золото" для Польши на Играх в Париже. "Серебро" получила китаянка Дэн Лицзюань, "бронза" досталась польке Александре Калуцкой.
Ямайский легкоатлет Родже Стона стал чемпионом Олимпиады-2024 в метании диска с результатом 70,0 м. Он побил олимпийский рекорд, установленный отцом Николаса Алекны, Виргилиусом Алекной, в 2004 году (69,89 м). Литовец Миколас Алекна — обладатель мирового рекорда, стал вторым.
Украинец Александр Хижняк выиграл "золото" по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпиаде, победив казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей 3:2.
Другие победы спортсменов:
- Австралиец Мэтью Верн завоевал золотую награду в парусном спорте (шверборт) на Олимпиаде-2024.
- В парусном спорте (швербот) среди женщин "золото" добыла Марит Боумистер из Нидерландов. Это ее четвертая Олимпиада с медалью.
- Тяжелоатлет Ли Фабинь из Китая победил в весовой категории до 61 кг с результатом 310 кг.
- Австралиец Киган Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в скейтбординге.
- Мужская сборная Австралии победила в командной гонке преследование по велотреку, опередив сборную Великобритании.
- Американская женская сборная завоевала "золото" в командной погоне преследования по велотреку. На шаг позади оказалась Новая Зеландия.
- Японец Нао Кусака завоевал победу в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.
- Сборная Китая по артистическому плаванию завоевала "золото", став первой в акробатической программе с результатом 996,1389 балла.
- Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда получила золотую медаль из тхэквондо, став первой в весе до 49 кг.
- Представитель Южной Кореи Парк Те Чун стал чемпионом Олимпиады-2024 по тхэквондо в весе до 58 кг.
- Квинси Голл из США завоевал золотую награду в беге на 400 м. Он также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.
- Австралийская прыгунья с шестом Нина Кеннеди победила на Олимпиаде-2024 с результатом 4,90 м.
- Марокканец Суфиан Эльбаккали одержал победу в беге на 3000 м с препятствиями. Спортсмен также является чемпионом Токио-2020.
- Сара Энн Хилдебрандт из США завоевала золотую награду по вольной борьбе. Кроме того, Хильдебрандт — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года.
- Кубинец Эрисланди Альварес получил "золото" на Олимпиаде-2024 по боксу в весовой категории до 63,5 кг, победив француза Софьяна Умиа со счетом 3:2.
США продолжают лидировать в зачете с 27 золотыми медалями, опережая Китай на две награды. Украина занимает 17 позицию, благодаря "золоту" Александра Хижняка, всего наши спортсмены завоевали 8 медалей.
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