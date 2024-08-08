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Победы спортсменов 11 дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

8 августа 2024 02:02
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за среду, 7 августа — итоги соревнований
Украинский олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Париже в среду, 7 августа, состоялся одиннадцатый день Олимпийских игр-2024. Среди спортсменов было разыграно 23 комплекта наград, из которых Украина получила "золото" по боксу в весовой категории до 80 кг.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги Олимпийских игр-2024 за среду, 7 августа

На Олимпиаде в Париже в смешанной эстафете по спортивной ходьбе победили испанцы Альваро Мартин и Мария Перес, одержав золотую медаль. Украину представили Иван Банзерук и Людмила Оляновская, занявшие 17 место. Впервые на Олимпийских играх разыгрывались медали по этой дисциплине.

Медальный зачет за среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже

Итоги 11 дня Олимпиады-2024 за среду, 7 августа
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

В финале спортивного скалолазания на скорость среди женщин олимпийской чемпионкой стала полька Александра Мирослав, одержав первое "золото" для Польши на Играх в Париже. "Серебро" получила китаянка Дэн Лицзюань, "бронза" досталась польке Александре Калуцкой.

Чем закончился 11-й день Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа

Результаты Олимпийских игр-2024 за среду, 7 августа
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

Ямайский легкоатлет Родже Стона стал чемпионом Олимпиады-2024 в метании диска с результатом 70,0 м. Он побил олимпийский рекорд, установленный отцом Николаса Алекны, Виргилиусом Алекной, в 2004 году (69,89 м). Литовец Миколас Алекна — обладатель мирового рекорда, стал вторым.

Медальный зачет 11 дня Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа

Победы 11-го дня Олимпийских игр-2024 за среду, 7 августа
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

Украинец Александр Хижняк выиграл "золото" по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпиаде, победив казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей 3:2.

Итоги 11-го дня Олимпиады-2024 в Париже в среду, 7 августа

Как прошли спортивные соревнования Олимпиады-2024 в среду, 7 августа
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

Другие победы спортсменов:

  • Австралиец Мэтью Верн завоевал золотую награду в парусном спорте (шверборт) на Олимпиаде-2024.
  • В парусном спорте (швербот) среди женщин "золото" добыла Марит Боумистер из Нидерландов. Это ее четвертая Олимпиада с медалью.
  • Тяжелоатлет Ли Фабинь из Китая победил в весовой категории до 61 кг с результатом 310 кг.
  • Австралиец Киган Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в скейтбординге.
  • Мужская сборная Австралии победила в командной гонке преследование по велотреку, опередив сборную Великобритании.
  • Американская женская сборная завоевала "золото" в командной погоне преследования по велотреку. На шаг позади оказалась Новая Зеландия.
  • Японец Нао Кусака завоевал победу в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.
  • Сборная Китая по артистическому плаванию завоевала "золото", став первой в акробатической программе с результатом 996,1389 балла.
  • Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда получила золотую медаль из тхэквондо, став первой в весе до 49 кг.
  • Представитель Южной Кореи Парк Те Чун стал чемпионом Олимпиады-2024 по тхэквондо в весе до 58 кг.
  • Квинси Голл из США завоевал золотую награду в беге на 400 м. Он также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.
  • Австралийская прыгунья с шестом Нина Кеннеди победила на Олимпиаде-2024 с результатом 4,90 м.
  • Марокканец Суфиан Эльбаккали одержал победу в беге на 3000 м с препятствиями. Спортсмен также является чемпионом Токио-2020.
  • Сара Энн Хилдебрандт из США завоевала золотую награду по вольной борьбе. Кроме того, Хильдебрандт — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года.
  • Кубинец Эрисланди Альварес получил "золото" на Олимпиаде-2024 по боксу в весовой категории до 63,5 кг, победив француза Софьяна Умиа со счетом 3:2.

Чем закончились спортивные соревнования на Олимпийских играх-2024 в среду, 7 августа

11 день Олимпийских игр-2024 в среду, 7 августа
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

США продолжают лидировать в зачете с 27 золотыми медалями, опережая Китай на две награды. Украина занимает 17 позицию, благодаря "золоту" Александра Хижняка, всего наши спортсмены завоевали 8 медалей.

Какие комплекты медалей разыграли в среду, 7 августа, на Олимпиаде-2024
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

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