Медальный зачет Олимпиады-2024 за среду, 7 августа — итоги соревнований

Украинский олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

В Париже в среду, 7 августа, состоялся одиннадцатый день Олимпийских игр-2024. Среди спортсменов было разыграно 23 комплекта наград, из которых Украина получила "золото" по боксу в весовой категории до 80 кг.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги Олимпийских игр-2024 за среду, 7 августа

На Олимпиаде в Париже в смешанной эстафете по спортивной ходьбе победили испанцы Альваро Мартин и Мария Перес, одержав золотую медаль. Украину представили Иван Банзерук и Людмила Оляновская, занявшие 17 место. Впервые на Олимпийских играх разыгрывались медали по этой дисциплине.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

В финале спортивного скалолазания на скорость среди женщин олимпийской чемпионкой стала полька Александра Мирослав, одержав первое "золото" для Польши на Играх в Париже. "Серебро" получила китаянка Дэн Лицзюань, "бронза" досталась польке Александре Калуцкой.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

Ямайский легкоатлет Родже Стона стал чемпионом Олимпиады-2024 в метании диска с результатом 70,0 м. Он побил олимпийский рекорд, установленный отцом Николаса Алекны, Виргилиусом Алекной, в 2004 году (69,89 м). Литовец Миколас Алекна — обладатель мирового рекорда, стал вторым.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

Украинец Александр Хижняк выиграл "золото" по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпиаде, победив казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей 3:2.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

Другие победы спортсменов:

Австралиец Мэтью Верн завоевал золотую награду в парусном спорте (шверборт) на Олимпиаде-2024.

(шверборт) на Олимпиаде-2024. В парусном спорте (швербот) среди женщин "золото" добыла Марит Боумистер из Нидерландов. Это ее четвертая Олимпиада с медалью.

"золото" добыла Марит Боумистер из Нидерландов. Это ее четвертая Олимпиада с медалью. Тяжелоатлет Ли Фабинь из Китая победил в весовой категории до 61 кг с результатом 310 кг.

Ли Фабинь из Китая победил в весовой категории до 61 кг с результатом 310 кг. Австралиец Киган Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в скейтбординге .

. Мужская сборная Австралии победила в командной гонке преследование по велотреку , опередив сборную Великобритании.

, опередив сборную Великобритании. Американская женская сборная завоевала "золото" в командной погоне преследования по велотреку . На шаг позади оказалась Новая Зеландия.

. На шаг позади оказалась Новая Зеландия. Японец Нао Кусака завоевал победу в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.

в весовой категории до 77 кг. Сборная Китая по артистическому плаванию завоевала "золото", став первой в акробатической программе с результатом 996,1389 балла.

завоевала "золото", став первой в акробатической программе с результатом 996,1389 балла. Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда получила золотую медаль из тхэквондо , став первой в весе до 49 кг.

, став первой в весе до 49 кг. Представитель Южной Кореи Парк Те Чун стал чемпионом Олимпиады-2024 по тхэквондо в весе до 58 кг.

в весе до 58 кг. Квинси Голл из США завоевал золотую награду в беге на 400 м . Он также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

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. Спортсмен также является чемпионом Токио-2020. Сара Энн Хилдебрандт из США завоевала золотую награду по вольной борьбе . Кроме того, Хильдебрандт — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года.

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Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

США продолжают лидировать в зачете с 27 золотыми медалями, опережая Китай на две награды. Украина занимает 17 позицию, благодаря "золоту" Александра Хижняка, всего наши спортсмены завоевали 8 медалей.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже в среду, 7 августа. Фото: скриншот

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