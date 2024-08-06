Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік arrow

Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

6 серпня 2024 02:15
Чекарьова Марія - редактор
Медальний залік Олімпіади-2024 за понеділок, 5 серпня — підсумки змагань
Медалісти 10-го дня Олімпіади-2024. Фото: olympics.com
Чекарьова Марія - редактор

У Парижі в понеділок, 5 серпня, завершився десятий день Олімпійських ігор-2024. Цього дня розіграли 18 комплектів медалей. Україна здобула ще одну срібну медаль. Цю нагороду виборов у вправах на паралельних брусах гімнаст Ілля Ковтун.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

Читайте також:

Підсумки десятого дня змагань у Парижі 4 серпня

Німеччина стала переможцем командного триатлону із фотофінішем трьох збірних. Німецькій спортсменці Лаурі Ліндеманн вдалося випередити своїх конкуренток американку Тейлор Кнібб і британку Бет Поттер на одну секунду. Золоту медаль німецькій збірній принесли Тім Гелльвіг, Ліза Терч, Лассе Люрс і Лаура Ліндеманн.

Шведський атлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною. Із першої спроби він стрибнув на 6,1 метра, а потім із третього разу підкорив висоту 6,25 метра.

У турнірі з баскетболу 3×3 перемогла та здобула золоті медалі збірна Німеччини. Жіноча збірна у фіналі здолала іспанську команду з рахунком 17:16. А от перемога в аналогічних чоловічих змаганнях дісталася збірній Нідерландів, яка з рахунком 18:17 перемогла господарів турніру — французів.

Український гімнаст Ілля Ковтун став срібним призером у змаганні на паралельних брусах. Для золотої медалі йому не вистачило 0,700 балів. Першість здобув китаєць Цзоу Цзиньюань.

Інші досягнення спортсменів на Олімпіаді-2024 5 серпня:

  • китайський стрілець Лі Юехун став переможцем турніру зі стрільби із пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів;

  • кореянка Ан Се Йон перемогла в індивідуальних бадмінтонних змаганнях;

  • Аліче Д'Амато з Італії виборола перемогу на колоді в спортивній гімнастиці;

  • японський гімнаст Шінносуке Ока тріумфував на змаганнях на поперечині;

  • бразилійка Ребека Андраде завоювала золоту медель у спортивній гімнастиці (вільні вправи);

  • Віктор Аксельсен із Данії переміг в одиночному розряді бадмінтонного турніру;

  • збірна Італії стала тріумфатором у стендовій стрільбі серед змішаних команд;

  • австралійська веслувальниця Номі Фокс виграла жіночий каяк-крос;

  • новозеландець Фінн Батчер став золотий призером у каяк-кросі;

  • збірна Великої Британії виграла жіночий командний спринт у велоспорті;

  • Валері Еллман із США здобула перемогу в жіночих змаганнях з метання диска;

  • кенійська бігунка Беатріс Чебет тріумфувала на дистанції 5 000 метрів;

  • британка Кілі Годжкінсон виграла золоту медаль на 800-метрівці.

Наразі очолює медальну таблицю Китай, який завоював 53 нагороди, з яких 21 золота. На другому місці США (78 нагород, з яких 20 золоті), а на третьому Австралія (з 32 нагород 13 золоті).

Країни-лідери медального заліку Олімпіади-2024
Десятка країн, які очолюють медальний залік Олімпіади-2024. Скриншот olympics.com

Україна поки що має сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові. У загальному заліку  наша країна на 18 місці.

Україна в медальному заліку Олімпіади-2024 на 18 місці
Україна в медальному заліку. Скриншот olympics.com

Нагадаємо, Мудрік гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Суркіс пояснив, які наслідки дасть перемога Магучих на Олімпіаді.

Драма на Олімпіаді — Байлз, Суніса Лі та ще дві спортсменки впали у фіналі змагань на колоді.

Магучих розкрила таємницю свого спального мішка на спортивних турнірах.

Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон.

спорт Олімпійські ігри медалі Олімпіада-2024 спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Повістка на ВЛК під час оформлення відстрочки — чи законно це

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

02:49 Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

02:26 Військовозобов'язаний без звання — що робити

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

02:15 Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

01:32 На Львівщині собака вкусив за щоку маленького хлопчика — що вирішив суд

01:29 Пошкоджено будинок, спалахнула пожежа — в ОВА повідомили про наслідки вибухів у Харкові

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

04:30 Повістка на ВЛК під час оформлення відстрочки — чи законно це

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

02:49 Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

02:26 Військовозобов'язаний без звання — що робити

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

02:15 Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

01:32 На Львівщині собака вкусив за щоку маленького хлопчика — що вирішив суд

01:29 Пошкоджено будинок, спалахнула пожежа — в ОВА повідомили про наслідки вибухів у Харкові

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі