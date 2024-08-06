Медальний залік Олімпіади-2024 за понеділок, 5 серпня — підсумки змагань

Медалісти 10-го дня Олімпіади-2024. Фото: olympics.com

У Парижі в понеділок, 5 серпня, завершився десятий день Олімпійських ігор-2024. Цього дня розіграли 18 комплектів медалей. Україна здобула ще одну срібну медаль. Цю нагороду виборов у вправах на паралельних брусах гімнаст Ілля Ковтун.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

Читайте також:

Підсумки десятого дня змагань у Парижі 4 серпня

Німеччина стала переможцем командного триатлону із фотофінішем трьох збірних. Німецькій спортсменці Лаурі Ліндеманн вдалося випередити своїх конкуренток американку Тейлор Кнібб і британку Бет Поттер на одну секунду. Золоту медаль німецькій збірній принесли Тім Гелльвіг, Ліза Терч, Лассе Люрс і Лаура Ліндеманн.

Шведський атлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною. Із першої спроби він стрибнув на 6,1 метра, а потім із третього разу підкорив висоту 6,25 метра.

У турнірі з баскетболу 3×3 перемогла та здобула золоті медалі збірна Німеччини. Жіноча збірна у фіналі здолала іспанську команду з рахунком 17:16. А от перемога в аналогічних чоловічих змаганнях дісталася збірній Нідерландів, яка з рахунком 18:17 перемогла господарів турніру — французів.

Український гімнаст Ілля Ковтун став срібним призером у змаганні на паралельних брусах. Для золотої медалі йому не вистачило 0,700 балів. Першість здобув китаєць Цзоу Цзиньюань.

Інші досягнення спортсменів на Олімпіаді-2024 5 серпня:

китайський стрілець Лі Юехун став переможцем турніру зі стрільби із пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів;

кореянка Ан Се Йон перемогла в індивідуальних бадмінтонних змаганнях;

Аліче Д'Амато з Італії виборола перемогу на колоді в спортивній гімнастиці;

японський гімнаст Шінносуке Ока тріумфував на змаганнях на поперечині;

бразилійка Ребека Андраде завоювала золоту медель у спортивній гімнастиці (вільні вправи);

Віктор Аксельсен із Данії переміг в одиночному розряді бадмінтонного турніру;

збірна Італії стала тріумфатором у стендовій стрільбі серед змішаних команд;

австралійська веслувальниця Номі Фокс виграла жіночий каяк-крос;

новозеландець Фінн Батчер став золотий призером у каяк-кросі;

збірна Великої Британії виграла жіночий командний спринт у велоспорті;

Валері Еллман із США здобула перемогу в жіночих змаганнях з метання диска;

кенійська бігунка Беатріс Чебет тріумфувала на дистанції 5 000 метрів;

британка Кілі Годжкінсон виграла золоту медаль на 800-метрівці.

Наразі очолює медальну таблицю Китай, який завоював 53 нагороди, з яких 21 золота. На другому місці США (78 нагород, з яких 20 золоті), а на третьому Австралія (з 32 нагород 13 золоті).

Десятка країн, які очолюють медальний залік Олімпіади-2024. Скриншот olympics.com

Україна поки що має сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові. У загальному заліку наша країна на 18 місці.

Україна в медальному заліку. Скриншот olympics.com

Нагадаємо, Мудрік гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Суркіс пояснив, які наслідки дасть перемога Магучих на Олімпіаді.

Драма на Олімпіаді — Байлз, Суніса Лі та ще дві спортсменки впали у фіналі змагань на колоді.

Магучих розкрила таємницю свого спального мішка на спортивних турнірах.

Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон.