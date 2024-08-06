Медальный зачет Олимпиады-2024 за понедельник, 5 августа — итоги соревнований

Победы спортсменов десятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет
В Париже, 5 августа, завершился десятый день Олимпийских игр-2024. В этот день разыграли 18 комплектов медалей. Украина завоевала еще одну серебряную медаль. Эту награду выборол в упражнениях на параллельных брусьях гимнаст Илья Ковтун.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Итоги десятого дня соревнований в Париже 4 августа
Германия стала победителем командного триатлона с фотофинишем трех сборных. Немецкой спортсменке Лауре Линдеманн удалось опередить своих конкуренток американку Тейлор Книбб и британку Бет Поттер на одну секунду. Золотую медаль немецкой сборной принесли Тим Хелльвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура Линдеманн.
Шведский атлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. С первой попытки он прыгнул на 6,1 метра, а затем с третьего раза покорил высоту 6,25 метра.
В турнире по баскетболу 3×3 победила и завоевала золотые медали сборная Германии. Женская сборная в финале одолела испанскую команду со счетом 17:16. А вот победа в аналогичных мужских соревнованиях досталась сборной Нидерландов, победившей со счетом 18:17 хозяев турнира — французов.
Украинский гимнаст Илья Ковтун стал серебряным призером в соревновании на параллельных брусьях. Для золотой медали ему не хватило 0,700 баллов. Первенство завоевал китаец Цзоу Цзиньюань.
Другие достижения спортсменов на Олимпиаде-2024 5 августа:
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китайский стрелок Ли Юэхун стал победителем турнира по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров;
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кореянка Ан Се Йон победила в индивидуальных бадминтонных состязаниях;
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Аличе Д'Амато из Италии одержала победу на бревне в спортивной гимнастике;
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японский гимнаст Шинносуке Ока торжествовал на соревнованиях на перекладине;
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бразильянка Ребекка Андраде завоевала золотую медель в спортивной гимнастике (свободные упражнения);
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Виктор Аксельсен из Дании победил в одиночном разряде бадминтонного турнира;
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сборная Италии стала триумфатором в стендовой стрельбе среди смешанных команд;
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австралийский гребец Номи Фокс выиграла женский каяк-кросс;
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новозеландец Финн Батчер стал золотым призером в каяк-кроссе;
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сборная Великобритании выиграла женский командный спринт в велоспорте;
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Валери Эллман из США одержала победу в женских соревнованиях по метанию диска;
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кенийская бегунья Беатрис Чебет триумфувала на дистанции 5 000 метров;
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британка Кили Годжкинсон выиграла золотую медаль на 800-метровке.
В настоящее время возглавляет медальную таблицу Китай, завоевавший 53 награды, из которых 21 — золото. На втором месте США (78 наград, из которых 20 золотых), а на третьем Австралия (из 32 наград 13 золотых).
У Украины пока есть семь наград: две золотые, две серебряные и три бронзовые. В общем зачете наша страна находится на 18 месте.
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