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Победы спортсменов десятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

6 августа 2024 02:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за понедельник, 5 августа — итоги соревнований
Медалисты 10-го дня Олимпиады-2024. Фото: olympics.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Париже, 5 августа, завершился десятый день Олимпийских игр-2024. В этот день разыграли 18 комплектов медалей. Украина завоевала еще одну серебряную медаль. Эту награду выборол в упражнениях на параллельных брусьях гимнаст Илья Ковтун.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Германия стала победителем командного триатлона с фотофинишем трех сборных. Немецкой спортсменке Лауре Линдеманн удалось опередить своих конкуренток американку Тейлор Книбб и британку Бет Поттер на одну секунду. Золотую медаль немецкой сборной принесли Тим Хелльвиг, Лиза Терч, Лассе Люрс и Лаура Линдеманн.

Шведский атлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. С первой попытки он прыгнул на 6,1 метра, а затем с третьего раза покорил высоту 6,25 метра.

В турнире по баскетболу 3×3 победила и завоевала золотые медали сборная Германии. Женская сборная в финале одолела испанскую команду со счетом 17:16. А вот победа в аналогичных мужских соревнованиях досталась сборной Нидерландов, победившей со счетом 18:17 хозяев турнира — французов.

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал серебряным призером в соревновании на параллельных брусьях. Для золотой медали ему не хватило 0,700 баллов. Первенство завоевал китаец Цзоу Цзиньюань.

Другие достижения спортсменов на Олимпиаде-2024 5 августа:

  • китайский стрелок Ли Юэхун стал победителем турнира по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров;

  • кореянка Ан Се Йон победила в индивидуальных бадминтонных состязаниях;

  • Аличе Д'Амато из Италии одержала победу на бревне в спортивной гимнастике;

  • японский гимнаст Шинносуке Ока торжествовал на соревнованиях на перекладине;

  • бразильянка Ребекка Андраде завоевала золотую медель в спортивной гимнастике (свободные упражнения);

  • Виктор Аксельсен из Дании победил в одиночном разряде бадминтонного турнира;

  • сборная Италии стала триумфатором в стендовой стрельбе среди смешанных команд;

  • австралийский гребец Номи Фокс выиграла женский каяк-кросс;

  • новозеландец Финн Батчер стал золотым призером в каяк-кроссе;

  • сборная Великобритании выиграла женский командный спринт в велоспорте;

  • Валери Эллман из США одержала победу в женских соревнованиях по метанию диска;

  • кенийская бегунья Беатрис Чебет триумфувала на дистанции 5 000 метров;

  • британка Кили Годжкинсон выиграла золотую медаль на 800-метровке.

В настоящее время возглавляет медальную таблицу Китай, завоевавший 53 награды, из которых 21 — золото. На втором месте США (78 наград, из которых 20 золотых), а на третьем Австралия (из 32 наград 13 золотых).

Лидеры медального зачета Олимпиады-2024
Десятка стран, возглавляющих медальный зачет Олимпиады-2024. Скриншот olympics.com

У Украины пока есть семь наград: две золотые, две серебряные и три бронзовые. В общем зачете наша страна находится на 18 месте.

Украина в медальном зачете Олимпиады-2024 на 18 месте
Украина в медальном зачете. Скриншот olympics.com

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