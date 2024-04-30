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Перес зустрівся з Куртуа та Луніним перед важливим матчем у Лізі чемпіонів

30 квітня 2024 19:49
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Агабекян Карен
редактор
Перес зустрівся з Куртуа та Луніним перед важливим матчем у Лізі чемпіонів
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" 30 квітня в Мюнхені зіграє важливий матч півфіналу Ліги чемпіонів проти місцевої "Баварії". Великі шанси вийти на поле в цій грі має український голкіпер Андрій Лунін.

Напередодні матчу президент "Реалу" Флорентіно Перес зустрівся з гравцями, повідомила пресслужба клуба.

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Під час Зустрічі Перес також приділив увагу українцю Луніну та першому номеру команди бельгійцю Тібо Куртуа, який відновився від важкої травми й потрапив у заявку на матч. При цьому Куртуа поки не набрав оптимальної форми, щоб грати.

Андрей Лунин и Флорентино Перес
Андрій Лунін та Флорентіно Перес. Фото: "Реал"

Зазначимо, що перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" та "Реалом" почнеться о 22:00 за київським часом на "Альянц Арені".

Лунін цього сезону у всіх турнірах провів за "Реал" 28 матчів, де пропустив 25 м’ячів та відіграв 12 "сухих" матчів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця в 16 млн євро.

Наразі Перес не може домовитись з Луніним про подовження контракту, оскільки українець хоче майже таку ж зарплатню як у Куртуа, але клуб не хоче настільки багато платити дублеру.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

футбол
Реал Мадрид
Флорентіно Перес
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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