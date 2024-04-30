Перес зустрівся з Куртуа та Луніним перед важливим матчем у Лізі чемпіонів
Мадридський "Реал" 30 квітня в Мюнхені зіграє важливий матч півфіналу Ліги чемпіонів проти місцевої "Баварії". Великі шанси вийти на поле в цій грі має український голкіпер Андрій Лунін.
Напередодні матчу президент "Реалу" Флорентіно Перес зустрівся з гравцями, повідомила пресслужба клуба.
Перес дав настанови команді
Під час Зустрічі Перес також приділив увагу українцю Луніну та першому номеру команди бельгійцю Тібо Куртуа, який відновився від важкої травми й потрапив у заявку на матч. При цьому Куртуа поки не набрав оптимальної форми, щоб грати.
Зазначимо, що перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" та "Реалом" почнеться о 22:00 за київським часом на "Альянц Арені".
Лунін цього сезону у всіх турнірах провів за "Реал" 28 матчів, де пропустив 25 м’ячів та відіграв 12 "сухих" матчів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця в 16 млн євро.
Наразі Перес не може домовитись з Луніним про подовження контракту, оскільки українець хоче майже таку ж зарплатню як у Куртуа, але клуб не хоче настільки багато платити дублеру.
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