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Перес встретился с Куртуа и Луниным перед важным матчем в Лиге чемпионов

30 апреля 2024 19:49
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Агабекян Карен
редактор
Перес встретился с Куртуа и Луниным перед важным матчем в Лиге чемпионов
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" 30 апреля в Мюнхене сыграет важный матч полуфинала Лиги чемпионов против местной "Баварии". Большие шансы выйти на поле в этой игре имеет украинский голкипер Андрей Лунин.

В преддверии матча президент "Реала" Флорентино Перес встретился с игроками, сообщила пресс-служба клуба.

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Во время встречи Перес также уделил внимание украинцу Лунину и первому номеру команды бельгийцу Тибо Куртуа, который восстановился от тяжелой травмы и попал в заявку на матч. При этом Куртуа пока не набрал оптимальную форму, чтобы играть.

Андрей Лунин и Флорентино Перес
Андрей Лунин и Флорентино Перес. Фото: "Реал"

Отметим, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" начнется в 22:00 по киевскому времени на "Альянце Арене".

Лунин в этом сезоне во всех турнирах провел за "Реал" 28 матчей, где пропустил 25 мячей и отыграл 12 "сухих" матчей. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 16 млн евро.

Перес не может договориться с Луниным о продлении контракта, поскольку украинец хочет почти такую же зарплату как у Куртуа, но клуб не хочет так много платить дублеру.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

футбол
Реал Мадрид
Флорентино Перес
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

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