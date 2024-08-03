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Перше золото України на Олімпіаді — Зеленський подякував за перемогу і характер

3 серпня 2024 22:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленський привітав здобутки українських спортсменів на Олімпіаді-2024
Президент України Володимир Зеленський. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які на Олімпійських іграх-2024 здобули медалі. Глава держави відзначив результати збірної України з фехтування на шаблях.

Свій допис український лідер розмістив у Facebook у суботу, 3 серпня.

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Президент зазначив, що українці мають потужний характер та показують гарний результат.

Також Зеленський закликав українців вболівати за Збірну на Олімпіаді-2024.

Він підкреслив, що Україна вміє надихати і у непростий час.

"Українське золото на Іграх у Парижі! Наша збірна з фехтування на шаблях: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова. Дякую за результат, за характер, за те, що українці перемагають! Вболіваємо за наших і підтримуємо всією країною. Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати", — написав глава держави.

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Володимир Зеленський спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування

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