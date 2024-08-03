Зеленский отметил достижения украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, которые на Олимпийских играх-2024 получили медали. Глава государства отметил результаты сборной Украины по фехтованию на саблях.

Свое сообщение украинский лидер разместил в Facebook в субботу, 3 августа.

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Президент отметил, что украинцы имеют мощный характер и показывают хороший результат.

Также Зеленский призвал украинцев болеть за сборную на Олимпиаде-2024.

Он подчеркнул, что Украина умеет вдохновлять и в непростое время.

"Украинское золото на Играх в Париже! Наша сборная по фехтованию на саблях: Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова. Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают! Болеем за наших и поддерживаем всей страной. Украина и на Олимпийских играх, и в такое время умеет вдохновлять", — написал глава государства.

Сообщение Зеленского в Facebook

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