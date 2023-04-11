В Одесі пройшов Чемпіонат області з черлідингу та чир-спорту

Юні грації порадували глядачів майстерністю Фото: Андрій Шуневич

Свято черлідингу та чир-спорту повернулося в Одесу – вперше за півтора року відбувся відкритий чемпіонат області. До турніру в спорткомплексі "Black Sea PSV" долучились представники восьми спортивних організацій та понад 200 учасників, комплекти медалей розійшлись по всім віковим категоріям.

Змагання також відвідав спортивний кореспондент Новини.LIVE.

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Очі, що палають, грації, пластика та беззупинне бажання виступати, займатися спортом та перемагати. Й діти, й дорослі очікували змагань майже півтора року. Дехто з юних спортсменок взагалі виступав вперше в кар’єрі та нервував виходячи з підготовленим номером до глядачів.

Учасники подарували неймовірні виступи Фото: Андрій Шуневич

У спорті дуже важко, коли тренуєшся тривалий час, але виступати не можеш. При цьому в інших регіонах турніри проходили ще з вересня, навіть деякі колективи встигли привезти медалі з міжнародних змагань. Цього разу в Одесу приїхали також учасники й з міста Дніпро.

"Зробити святкову атмосферу спортивної події сьогодні непросте завдання. Змагання з черлідингу сьогодні це не лише спорт, це процес психологічної реабілітації для спортсменів, батьків, тренерів та глядачів. Війна внесла корективи в психологічний стан кожного з нас, але наша мета зробити для юного покоління можливість трохи відволіктися від фону війни. У кожного свій фронт, у черлідерів — спортивний. Завдяки нашим Захисникам ми маємо можливість безпечно проводити змагання", — сказав після змагань президент Одеської обласної Федерації черлідингу та чир-спорту Денис Гратій.

Учасників привітав підполковник НГУ Сергій Судець Фото: Андрій Шуневич​​​​

Глядачів здивували не тільки спортсмени Професійної Ліги, а також і аматори, які попри невеликий досвід, показали якісну програму. В рамках турніру також пройшли змагання Студентської Ліги, в якій перемогли яскраві та емоційні представниці Фахового коледжу Міжнародного Гуманітарного Університету.

До спортивного заходу також залучилися почесні гості: підполковник Національної гвардії України Сергій Судець, заступниця начальника комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України в Одеській області Ганна Лісова та директорка Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету Юлія Шарапановська.

Одеські спортсмени показали якісний рівень Фото: Андрій Шуневич

Президент Всеукраїнської Федерації черлідингу та чир-спорту Анатолій Носак анонсував проведення фінального етапу головної спортивної події Чемпіонату України в Одесі у травні, також відзначивши, що одеські спортсмени показали, як і завжди, дуже якісний рівень майстерності.

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