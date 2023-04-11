Перший під час війни: в Одесі пройшов чемпіонат області з черлідингу та чир-спорту
Свято черлідингу та чир-спорту повернулося в Одесу – вперше за півтора року відбувся відкритий чемпіонат області. До турніру в спорткомплексі "Black Sea PSV" долучились представники восьми спортивних організацій та понад 200 учасників, комплекти медалей розійшлись по всім віковим категоріям.
Змагання також відвідав спортивний кореспондент Новини.LIVE.
Очі, що палають, грації, пластика та беззупинне бажання виступати, займатися спортом та перемагати. Й діти, й дорослі очікували змагань майже півтора року. Дехто з юних спортсменок взагалі виступав вперше в кар’єрі та нервував виходячи з підготовленим номером до глядачів.
У спорті дуже важко, коли тренуєшся тривалий час, але виступати не можеш. При цьому в інших регіонах турніри проходили ще з вересня, навіть деякі колективи встигли привезти медалі з міжнародних змагань. Цього разу в Одесу приїхали також учасники й з міста Дніпро.
"Зробити святкову атмосферу спортивної події сьогодні непросте завдання. Змагання з черлідингу сьогодні це не лише спорт, це процес психологічної реабілітації для спортсменів, батьків, тренерів та глядачів. Війна внесла корективи в психологічний стан кожного з нас, але наша мета зробити для юного покоління можливість трохи відволіктися від фону війни. У кожного свій фронт, у черлідерів — спортивний. Завдяки нашим Захисникам ми маємо можливість безпечно проводити змагання", — сказав після змагань президент Одеської обласної Федерації черлідингу та чир-спорту Денис Гратій.
Глядачів здивували не тільки спортсмени Професійної Ліги, а також і аматори, які попри невеликий досвід, показали якісну програму. В рамках турніру також пройшли змагання Студентської Ліги, в якій перемогли яскраві та емоційні представниці Фахового коледжу Міжнародного Гуманітарного Університету.
До спортивного заходу також залучилися почесні гості: підполковник Національної гвардії України Сергій Судець, заступниця начальника комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України в Одеській області Ганна Лісова та директорка Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету Юлія Шарапановська.
Президент Всеукраїнської Федерації черлідингу та чир-спорту Анатолій Носак анонсував проведення фінального етапу головної спортивної події Чемпіонату України в Одесі у травні, також відзначивши, що одеські спортсмени показали, як і завжди, дуже якісний рівень майстерності.
Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.
Молода українська футбольна суддя Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який стався у матчі Першої ліги.
Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина залишили Україну. Пара опублікувала прощальне фото з аеропорту.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. Він виник інший варіант продовження кар'єри.